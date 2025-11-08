Beneficiários do Bolsa Família transferiram R$ 3,7 bilhões a apostas online

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou indícios de uso irregular de CPFs de beneficiários do Bolsa Família em apostas online. De acordo com o relatório, baseado em dados do Banco Central, só em janeiro deste ano cerca de R$ 3,7 bilhões das contas de pessoas que recebem o benefício foram transferidos para administradoras de apostas.

Ou seja, até 27% dos recursos transferidos aos beneficiários podem ter sido usados em bets, embora a maior parte não necessariamente venha do próprio Bolsa Família - já que 83% dos titulares têm outras fontes de renda.

O TCU também encontrou forte concentração das apostas: apenas 4,4% das famílias que apostaram foram responsáveis por 80% do valor total transferido. Isso levantou a suspeita de uso indevido de CPFs de beneficiários por terceiros, possivelmente para lavagem de dinheiro ou ocultação de ganhos ilícitos, segundo o relator do processo, ministro Jhonatan de Jesus.

O tribunal encaminhou as movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), à Receita Federal e ao Ministério Público Federal para investigação.

A mediana dos valores gastos foi de R$ 100 por pessoa, mas há casos extremos: uma única família chegou a transferir R$ 2,1 milhões em um mês. Em janeiro de 2025, das 20,3 milhões de famílias no programa, 4,4 milhões realizaram transferências para casas de apostas - cerca de 22% do total de beneficiários.

Entre essas famílias, 889 mil foram responsáveis por 78% do dinheiro movimentado, o que representa apenas 4,37% do total de famílias atendidas pelo programa.

Algumas movimentações foram consideradas incompatíveis com a renda declarada. O tribunal identificou casos de transferências de até R$ 2 milhões e 663 famílias que enviaram valores entre R$ 100 mil e R$ 1,4 milhão.

Apesar dos valores altos, o estudo técnico pondera que 85% das quantias apostadas retornam aos jogadores, segundo estimativas do Banco Central. Se consideradas estimativas da Secretaria de Prêmios e Apostas, o retorno vai para entre 93 e 94%.

Os auditores estimam que pelo menos R$ 2,09 bilhões das transferências analisadas não poderiam ser considerados recursos do benefício. Assim, o comprometimento real de recursos do Bolsa Família foi calculado em R$ 162 milhões, ou 1,1% dos gastos do programa em dezembro de 2023.

Os dados também indicam possível erro de inclusão ou uso indevido de CPFs em ao menos 267 mil famílias que movimentaram valores acima de R$ 2.400, incompatíveis com o perfil de renda do programa.

A maioria das famílias que tiveram contato com apostas comprometeu menos de 2% da renda mensal, mas o TCU diz que uma parte desse grupo está endividada.

O TCU determinou que o Ministério do Desenvolvimento Social e o Banco Central apresentem, em até 90 dias, um plano para detectar e coibir fraudes no programa.