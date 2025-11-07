Assine
MERCADO DE TRABALHO

Nubank demite 12 pessoas após confusão em reunião por mudança no home office

Empresa aplicou rescisão por justa causa e diz que trabalha para preservar livre debate de funcionários

PEDRO S. TEIXEIRA E GABRIELA CECCHIN
PEDRO S. TEIXEIRA E GABRIELA CECCHIN
Repórter
07/11/2025 22:45 - atualizado em 07/11/2025 22:47

Escritório-sede do Nubank na rua Capote Valente, em Pinheiros, São Paulo (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Nubank anunciou nesta sexta-feira (7) a demissão de 12 profissionais após uma tensa reunião com funcionários por causa das mudanças no modelo de home office da empresa.

Na véspera, a companhia anunciou que vai migrar para o regime híbrido, com dois dias por semana presenciais até 1º de julho de 2026, e três dias até 1º de janeiro de 2027. Hoje, empregados têm de ir ao escritório uma semana por trimestre.

A mudança foi comunicada em um email em que o CEO, David Velez, reconhece que poderia haver "disrupção para parte dos funcionários". O executivo disse ainda que responderia às dúvidas de seus empregados durante o Coffee Break - uma reunião que a instituição financeira faz para discutir assuntos diversos durante a tarde. É possível participar do encontro por Zoom ou presencialmente.

Participaram do encontro nesta quinta cerca de 7.000 dos 9.500 funcionários do Nubank. Parte dos funcionários reagiu mal à transição. Participantes ouvidos pela Folha de S.Paulo sob condição de anonimato relatam insultos e tom beligerante.

A administração do Nubank respondeu com outro email de Velez, enviado na manhã desta sexta-feira (7). O anúncio, desta vez, era da demissão de 12 funcionários. "Foi uma decisão difícil, mas nós impusemos um limite do que é desrespeito e agressão."

O conselho de conduta da instituição financeira, que analisou os casos, decidiu pela rescisão por justa causa. O texto ainda informa que "muitos outros funcionários vão receber advertências por escrito".

Em nota, o Nubank afirma que não comenta casos individuais de desligamento. "Trabalhamos para preservar canais e rituais abertos para o livre debate entre os funcionários, mas não toleramos desrespeito e violações de conduta", disse.

O anúncio assinado por Velez contém um link para um site de perguntas e respostas sobre a transição do home office para o trabalho híbrido. A página acumula centenas de interações dos funcionários - algumas enviadas depois das demissões.

No que se tornou um fórum de discussão, uns trabalhadores argumentam que moram longe de cidades onde há escritórios do Nubank e que organizaram as suas vidas em torno disso. Outros mencionam a falta de representatividade de pessoas de fora do Sudeste na instituição financeira para dizer que a decisão afeta desproporcionalmente quem mora fora de São Paulo.

Algumas das exposições são complexas e amarram até uma dúzia de parágrafos com justificativas.

O próprio CEO atualmente mora no Uruguai e disse que se mudará para um país com escritório da empresa para acompanhar as mudanças.

A fintech afirmou que vai expandir seus escritórios para atender à demanda. São unidades em São Paulo (Pinheiros e Vila Leopoldina), uma na Cidade do México e uma em Bogotá, na Colômbia. A empresa ainda tem três "hubs de talentos", espaços para networking e capacitação, em Montevidéu (Uruguai), Berlim (Alemanha) e Durham (EUA).

Também devem ser inaugurados novos escritórios nas cidades de Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Buenos Aires (Argentina) e na região metropolitana de Washington (EUA), Miami e Palo Alto, nos Estados Unidos.

Algumas funções serão exceções e permanecerão remotas, segundo o Nubank, "devido à natureza de seus trabalhos exigir pouca ou nenhuma interação com outras equipes". São elas:

- Xpeers (profissionais de atendimento ao cliente)

- Investor Help (profissional de investimentos)

- Ouvidoria Data Labeling (rotulador de dados)

- Financial Crime Investigation (investigador de crimes financeiros)

- Regulatory Solutions (profissionais de soluções regulatórias)

- Talent Acquisition (função de recursos humanos para atrair talentos)

Além disso, será possível solicitar uma exceção pessoal -por exemplo, quando houver situações médicas específicas-, que será analisada caso a caso. O Nubank considera critérios como senioridade, desempenho e distância do escritório para elegibilidade, mas ressalta que as exceções serão raras.

Empregados elegíveis também poderão se inscrever para o programa de auxílio-realocação, para apoio em mudanças, quando necessário.

