Assine
overlay
Início Economia
Balanço trimestral

"Quem apostar contra a Petrobras vai perder", diz presidente da estatal

Magda Chambriard comentou sobre o lucro da empresa de R$ 32,7 bilhões no terceiro trimestre nas redes sociais: "Com determinação, não há o que essa empresa não possa entregar ao país"

Publicidade
Carregando...
RP
Raphael Pati
RP
Raphael Pati
Repórter
07/11/2025 15:13

compartilhe

SIGA
x
Rio de Janeiro (RJ) 27/05/2024 ... A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fala .. imprensa sobre sua gest..o da companhia. Foto: Fernando Fraz..o/Ag..ncia Brasil
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fala sobre sua gestão na companhia crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, comentou nesta sexta-feira (7/11) sobre o balanço da empresa, divulgado na noite de ontem (6). Por meio de uma rede social, a executiva reafirmou que quem apostar contra a companhia “vai perder” e escreveu que os resultados do terceiro trimestre, quando a petrolífera atingiu um lucro de R$ 32,7 bilhões 23% superior ao período anterior  comprovam isso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Em um mundo geopoliticamente instável, de preços baixos e maior demanda por renováveis, demos início às tratativas da empresa para os próximos 72 anos, com muito esforço de adaptação e muito empenho do Time Petrobras e parceiros. Com determinação, não há o que essa empresa não possa entregar ao país. Os resultados do 3tri/2025 que o digam”, escreveu Chambriard.

Leia Mais

Apesar de destacar a importância do petróleo como impulsionador dos resultados da Petrobras, a executiva sinalizou que a empresa terá que se adaptar às novas matrizes energéticas. “Demandas por petróleo tiveram seu ritmo de crescimento quase anulado, o preço está em franco declínio e a sociedade nos demanda mais energia limpa”, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O balanço positivo da empresa no 3T25 foi impulsionado pela produção de 3,14 milhões de barris de óleo equivalentes por dia (MMboed) e, também, devido a uma ligeira valorização de 2% no preço do barril de petróleo Brent. 

Tópicos relacionados:

estatal magda-chambriard petrobras petroleo petrolifera

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay