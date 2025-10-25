Assine
overlay
Início PlatôBr

Em semana de boas notícias, Petrobras ‘salva’ o governo na economia e na política

Anúncios da petroleira nesta semana podem ajudar no cumprimento da meta de inflação e na redução das tensões com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/10/2025 00:30

compartilhe

SIGA
x
Em semana de boas notícias, Petrobras ‘salva’ o governo na economia e na política
Em semana de boas notícias, Petrobras ‘salva’ o governo na economia e na política crédito: Platobr Politica

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca a abertura de novos mercados para produtos brasileiros na Ásia e tenta destravar as relações comerciais e diplomatáicas com o presidente Estados Unidos, Donald Trump, coube à Petrobras dar sua cota de contribuições positivas ao governo em uma semana de poucos avanços da pauta do Planalto no Congresso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No front econômico, a petroleira anunciou na última segunda-feira, 20, uma redução de 4,9% no preço da gasolina, o que pode ajudar o Banco Central no objetivo de entregar uma inflação dentro do teto da meta, de 4,5%, no fim de dezembro. A decisão da estatal provocou uma onda de revisões no mercado nas projeções para o resultado do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que apontava para um estouro do objetivo central perseguido pela autoridade monetária. 

No mesmo dia, a empresa também anunciou que obteve licença ambiental do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para pesquisar petróleo na foz do rio Amazonas. A notícia foi interpretada como um afago governista no presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), defensor da exploração da commoditie na região, que pode render o pagamento de royalties ao seu estado.

Alcolumbre tem feito campanha para que Lula indique um aliado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso. Lula tem predileção pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. A decisão do Ibama foi interpretada em Brasília como um gesto governista para agradar ao presidente do Senado. 

Sorte e custos 
Se a redução do preço da gasolina foi uma boa notícia da Petrobras para o governo, por contribuir para a queda da inflação, o preço do petróleo em baixa deixa de ajudar a equipe econômica com o recebimento de dividendos da estatal, afirmou o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. 

“A empresa tinha expectativa de trabalhar com o preço do barril do petróleo em US$ 70 e isso tem um efeito sobre o caixa da empresa. Na prática, o pagamento de dividendos para os acionistas diminui, incluindo o governo”, disse. 

Para além da boa notícia na pauta econômica, a decisão do Ibama em favor da Petrobras favoreceu o governo nas relações políticas com Alcolumbre, afirmou o cientista político Carlos Melo, professor do Insper. Segundo ele, Lula contou com a sorte nesse processo decisório, diante da proximidade do vencimento do contrato de aluguel da sonda à disposição da Petrobras que aguardava autorização do Ibama para iniciar os trabalhos. 

“A Petrobras acelerou o processo para entregar todas as exigências do Ibama e o componente de sorte ajudou Lula [a fazer um afago no presidente do Congresso]”, disse.

Segundo Melo, o governo petista tem uma visão de estado muito forte e enxerga que a Petrobras é um braço auxiliar, enquanto o mercado defende o interesse dos acionistas minoritários. 

“Se a empresa vai bem, tem grande distribuição de dividendos, ajuda a diminuir dívida. Se muda o preço do petróleo, diminui o preço dos combustíveis e ajuda a reduzir a inflação. Vamos viver uma contradição em relação ao que é defendido pelo mercado de tempos em tempos. E quem decide isso é o eleitor quando escolhe um presidente ou outro. É ele que decide os rumos da Petrobras”, disse Melo.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay