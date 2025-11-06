Petrobras mantém lucro no 3º trimestre graças a aumento de produção

A Petrobras registrou um leve aumento em seu lucro líquido no terceiro trimestre, empurrada por um aumento na produção e uma melhor cotação do petróleo, segundo um relatório de resultados apresentado nesta quinta-feira (6).

A estatal obteve um lucro líquido de R$ 32,7 bilhões, um ligeiro aumento em relação aos R$ 32,6 bilhões do mesmo período no ano anterior.

A produção cresceu 17% na comparação anual e alcançou 3,14 milhões de barris diários, segundo o documento.

"Os resultados também foram favorecidos por uma ligeira elevação do preço do petróleo (2% do Brent)" em comparação com o segundo trimestre, detalhou a companhia em uma nota à imprensa.

O lucro líquido avançou 23% em relação ao trimestre anterior.

A estatal conseguiu evitar as tarifas punitivas impostas em agosto pelo presidente americano Donald Trump sobre muitos bens produzidos no Brasil.

Em outubro, a Petrobras iniciou perfurações em águas profundas a 500 km da Foz do rio Amazonas, um projeto questionado por ambientalistas mas que contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula quer posicionar o Brasil como líder em proteção ambiental, mas o país é o maior produtor de petróleo da América Latina, e o presidente considera a exploração da commodity necessária para financiar a transição energética.

jss/cjc/rpr