BC faz intervenção dupla no câmbio em operação conhecida como 'casadão'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Banco Central realizou uma intervenção dupla no câmbio na manhã desta segunda-feira (27). A autoridade monetária vendeu US$ 1 bilhão no mercado à vista e simultaneamente negociou todos os 20 mil contratos em uma operação de swap cambial reverso, o que também equivale a US$ 1 bilhão.



No leilão à vista, o BC aceitou nove propostas, com diferencial de corte de -0,000300, entre 9h30 e 9h35. Na intervenção de swap cambial reverso, foram aceitas quatro propostas no total dos 20 mil contratos, com taxa de corte de 5,1600, com vencimento em 1º de dezembro.



Esse movimento é conhecido pelo mercado financeiro como "casadão". De acordo com especialistas, o alívio deve ser sentido no cupom cambial, ou seja, na taxa de juros em dólares.



Com o leilão à vista, na prática, o BC retira dólares das reservas internacionais -que somaram US$ 356,6 bilhões em setembro, aumento de US$ 5,8 bilhões em relação ao mês anterior- e vende aos operadores de câmbio.



Já o efeito prático da operação de swap cambial reverso é equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro. Nessa modalidade, o BC recebe a variação do dólar, acrescida de uma taxa de juros (cupom cambial), e se compromete a pagar a variação da taxa de juros doméstica acumulada no mesmo período (Selic).



Ao atuar nas duas pontas com operações que movimentam cifras equivalentes, os leilões não devem influenciar o comportamento da taxa de câmbio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O dólar abriu em forte queda na manhã desta segunda com os investidores avaliando o resultado da reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos EUA, Donald Trump. Às 9h05, a moeda norte-americana caía 0,53%, cotada a R$ 5,3645.