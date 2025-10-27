Assine
ECONOMIA

BC faz intervenção dupla no câmbio em operação conhecida como 'casadão'

Movimento, de acordo com especialistas, deve trazer alívio deve ser sentido no cupom cambial, ou seja, na taxa de juros em dólares

NATHALIA GARCIA
NATHALIA GARCIA
Repórter
27/10/2025 10:56 - atualizado em 27/10/2025 11:08

Banco Central do Brasil fez operação dupla para atuar no câmbio do dólar
Banco Central do Brasil fez operação dupla para atuar no câmbio do dólar crédito: PxHere

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Banco Central realizou uma intervenção dupla no câmbio na manhã desta segunda-feira (27). A autoridade monetária vendeu US$ 1 bilhão no mercado à vista e simultaneamente negociou todos os 20 mil contratos em uma operação de swap cambial reverso, o que também equivale a US$ 1 bilhão. 

No leilão à vista, o BC aceitou nove propostas, com diferencial de corte de -0,000300, entre 9h30 e 9h35. Na intervenção de swap cambial reverso, foram aceitas quatro propostas no total dos 20 mil contratos, com taxa de corte de 5,1600, com vencimento em 1º de dezembro. 

Esse movimento é conhecido pelo mercado financeiro como "casadão". De acordo com especialistas, o alívio deve ser sentido no cupom cambial, ou seja, na taxa de juros em dólares. 

Com o leilão à vista, na prática, o BC retira dólares das reservas internacionais -que somaram US$ 356,6 bilhões em setembro, aumento de US$ 5,8 bilhões em relação ao mês anterior- e vende aos operadores de câmbio. 

Já o efeito prático da operação de swap cambial reverso é equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro. Nessa modalidade, o BC recebe a variação do dólar, acrescida de uma taxa de juros (cupom cambial), e se compromete a pagar a variação da taxa de juros doméstica acumulada no mesmo período (Selic). 

Ao atuar nas duas pontas com operações que movimentam cifras equivalentes, os leilões não devem influenciar o comportamento da taxa de câmbio.

O dólar abriu em forte queda na manhã desta segunda com os investidores avaliando o resultado da reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos EUA, Donald Trump. Às 9h05, a moeda norte-americana caía 0,53%, cotada a R$ 5,3645.

