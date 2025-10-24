Assine
PROVA DE VIDA

INSS convoca 4 milhões de aposentados e pensionistas para realizar prova de vida; saiba como

Após o recebimento do alerta, o usuário tem até 30 dias para realizar o procedimento. Caso contrário, pode ter o benefício bloqueado

Vanilson Oliveira
Vanilson Oliveira
24/10/2025 21:33

Fila do INSS volta a crescer. Saiba a quantidade de pessoas
Convocados têm 30 dias para realizar a prova de vida sob o risco de ter o benefício bloqueado crédito: Mercado Hoje

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou quatro milhões de aposentados e pensionistas para realizar a "prova de vida", que pode ser feita por meio do aplicativo, do site Meu INSS ou pessoalmente, indo a uma agência mais próxima. O aviso foi emitido via extrato bancário, na conta onde o beneficiário recebe seu pagamento.

Segundo o órgão, quem recebeu o aviso, tem prazo de 30 dias para realizar a atualização. Caso contrário, ou seja, caso não realize o procedimento, corre-se o risco de suspensão temporária do benefício.

O INSS informou ainda que, além do site do aplicativo, alguns bancos permitem que a "prova de vida" seja feita de forma virtual no site oficial do banco. No entanto, alerta para os cuidados redobrados com as tentativas de golpe.

Reforça também que o INSS não envia servidores às residências dos beneficiários, solicitando assinaturas ou documentos. Um trecho do alerta diz que o órgão "não realiza contatos diretos para solicitar a prova de vida". "Nenhum servidor do Instituto entra em contato por telefone, aplicativo de mensagens, SMS ou e-mail para pedir que o procedimento seja feito ou para ameaçar bloqueio do benefício".

Outro trecho com as recomendações de segurança pede para que os beneficiários do INSS não compartilhem dados, nem senhas caso sejam contatados por mensagens vis SMS ou whatAspp, nem mesmo por telefonemas.

