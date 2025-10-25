Presidente do Sicredi destaca a importância das cooperativas no interior

O presidente do Sicredi, Márcio Port, destacou em entrevista ao "EM Minas" a relevância das cooperativas de crédito em diversos municípios do interior do Brasil e afirmou que a instituição tem apresentado um crescimento expressivo desde a pandemia.

"No Brasil, são 5.500 municípios; desses, 500 têm nas cooperativas a única instituição financeira.

Já é uma realidade hoje de vários municípios que, se não fosse o cooperativismo, não teriam nenhuma instituição financeira", afirmou.

Port destacou que a presença dessas instituições financeiras é fundamental para evitar que as pessoas precisem se deslocar a municípios vizinhos em busca de uma agência bancária, o que faz com que gastem no comércio de outra cidade.

Em situações de catástrofe, as cooperativas lideram linhas de crédito, como ocorreu com empresas que precisaram de recursos após a pandemia de Covid-19 ou, no caso das enchentes que devastaram boa parte do Rio Grande do Sul, atuando no enfrentamento dos impactos, destacou o presidente.

Outro ponto destacado por Port é que os jovens vêm adotando uma postura cada vez mais voltada à sustentabilidade e à responsabilidade social, valores que já são valorizados pelas cooperativas.