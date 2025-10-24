Assine
O motivo do relator do projeto das big techs para segurar reuniões com as empresas

Companhias tentam agenda com Aliel Machado, que postergou, por ora, reuniões com as empresas

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
24/10/2025 15:12

O deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, relator do projeto que define novas regras concorrenciais para grandes plataformas digitais, decidiu segurar os encontros individuais com representantes das big techs. Como mostrou a coluna, desde que Machado foi designado relator, as companhias passaram a abordá-lo pedindo agendas. 

O parlamentar decidiu esperar até que o requerimento de urgência do texto seja aprovado pela Câmara. O protocolo deve ocorrer ainda nesta semana, com votação prevista para a próxima.

Nos bastidores, Machado tem avaliado que vai manter o diálogo com o setor, mas “no tempo certo”, quando o projeto já estiver oficialmente em tramitação.

Enquanto a urgência não é votada, o gabinete do relator tem recebido notas técnicas e memoriais de representantes de empresas como Apple, Amazon, Google, Meta, Magalu, Shein e Microsoft.

O interesse das companhias se dá porque o projeto cria obrigações específicas para plataformas com faturamento global acima de R$ 50 bilhões, além de prever uma Superintendência de Mercados Digitais no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

