Gol anuncia fim do processo de fusão com a Azul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abra, controladora da Gol, anunciou nesta quinta-feira (25) que encerrou as discussões sobre uma possível combinação de negócios com a Azul, movimento que poderia criar a maior companhia aérea do Brasil.

Em janeiro, Abra e Azul firmaram memorando de entendimentos que poderia levar a uma fusão das duas gigantes do setor aéreo brasileiro. Segundo a Abra, mesmo com as discussões correndo em paralelo ao Chapter 11 (processo de recuperação judicial dos Estados Unidos) da Azul, as negociações não progrediram o suficiente para a combinação dos negócios.

No fato relevante publicado na noite desta quinta, a Gol copiou uma carta enviada pela Abra à Azul explicando que tem se colocado à disposição para continuar avançando nas discussões rumo a uma combinação de negócios. A mudança no cenário operacional das companhias desde a assinatura do memorando, no entanto, freou as negociações.

"Como resultado, por boa ordem e de acordo com o acordo de confidencialidade, através da presente, a Abra apresenta notificação por escrito à Azul de que a Abra está encerrando as discussões com relação a uma Possível Transação", escreveu a Abra.

A holding afirma que continua acreditando em uma combinação de negócios e se disse "pronta, disposta e disponível para engajar com os stakeholders aplicáveis".

Em outro comunicado ao mercado nesta quinta, a Gol disse que também solicitou à Azul a rescisão dos acordos celebrados em maio de 2024 que estabeleceram uma cooperação comercial via codeshare (compartilhamento de voos) para conectar a malha aérea das empresas no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Como parte do nosso comprometimento com os nossos clientes, a Gol honrará os bilhetes comercializados no âmbito da parceria", disse a Gol em fato relevante.