Fecomércio assina contrato para construção de nova sede em BH

A Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) assinou nesta quarta-feira (17/9) a construção de uma nova sede em Belo Horizonte. O imóvel, que tem custo estimado em R$ 90 milhões, ficará no bairro Gutierrez e terá nove andares.

“A construção desta nova sede representa nosso compromisso em evoluir e oferecer uma infraestrutura de ponta. É um investimento importante no amanhã dos empresários mineiros e na qualidade dos serviços que oferecemos, consolidando nossa posição como um pilar de apoio e desenvolvimento para os setores que representamos em Minas Gerais”, destacou o presidente da Fecomércio, Nadim Donato.

O local também vai abrigar os serviços do Sistema S, como Sesc e Senac, facilitando o acesso para usuários e empresários de diferentes áreas.

A construção ocorrerá em duas etapas: a primeira deve ser entregue em março de 2027, com quatro andares destinados ao comércio; já a segunda vai terminar os outros andares onde ficarão as sedes.

A Fecomércio representa mais de 750 mil empresas de comércio de bens, serviços e turismo em Minas Gerais. A entidade também administra o Sesc e o Senac no Estado.