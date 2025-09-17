Assine
overlay
Início Economia
COMÉRCIO

Fecomércio assina contrato para construção de nova sede em BH

Prédio no bairro Gutierrez está estimado em R$ 90 milhões e terá nove andares

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/09/2025 18:42

compartilhe

Siga no
x
Fecomércio assina contrato para construção de nova sede em Belo Horizonte
Fecomércio assina contrato para construção de nova sede em Belo Horizonte crédito: Divulgação

A Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) assinou nesta quarta-feira (17/9) a construção de uma nova sede em Belo Horizonte. O imóvel, que tem custo estimado em R$ 90 milhões, ficará no bairro Gutierrez e terá nove andares.

Leia Mais

“A construção desta nova sede representa nosso compromisso em evoluir e oferecer uma infraestrutura de ponta. É um investimento importante no amanhã dos empresários mineiros e na qualidade dos serviços que oferecemos, consolidando nossa posição como um pilar de apoio e desenvolvimento para os setores que representamos em Minas Gerais”, destacou o presidente da Fecomércio, Nadim Donato.

O local também vai abrigar os serviços do Sistema S, como Sesc e Senac, facilitando o acesso para usuários e empresários de diferentes áreas.

A construção ocorrerá em duas etapas: a primeira deve ser entregue em março de 2027, com quatro andares destinados ao comércio; já a segunda vai terminar os outros andares onde ficarão as sedes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Fecomércio representa mais de 750 mil empresas de comércio de bens, serviços e turismo em Minas Gerais. A entidade também administra o Sesc e o Senac no Estado.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay