Grupo SADA aposta R$ 1,1 bi no etanol de milho

O Grupo SADA, conglomerado de logística de veículos, vai investir R$ 1,1 bilhão em duas usinas de etanol de milho — uma em Jaíba (MG), outra em Montes Claros de Goiás (GO). A unidade em Goiás deve entrar em operação em 2026. A de Minas começa a rodar em 2027. Ambas terão capacidade de produzir 180 milhões de litros de etanol de milho por ano.

As usinas foram desenhadas no modelo “flex”: aproveitam a cana quando há safra e, na entressafra, rodam com milho. Isso permite operação contínua, além de ampliar a produção de coprodutos, como o farelo DDGS — insumo de alto valor para a indústria de rações — e óleo vegetal.

Para assegurar o insumo, a empresa inicia neste mês um road show por Centro-Oeste e pelo Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) em busca de parcerias com produtores de milho. Segundo a União Nacional do Etanol de Milho, a produção do combustível deve chegar a 15 bilhões de litros anuais até 2032 no país.