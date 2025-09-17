Preços médios dos combustíveis têm alta de até 5,1% em BH
De acordo com a pesquisa da ANP, maior variação de preço foi constatada no etanol. Demais capitais da Região Sudeste não tiveram aumento tão significativo
Na última semana, os preços médios dos combustíveis em Belo Horizontes deram um salto expressivo em relação à semana anterior de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
O preço médio do etanol na capital saltou de R$ 4,29, entre 31 de agosto e 6 de setembro, para R$ 4,51, entre os dias 7 e 13 de setembro, alta de 5,1%. Comparando os mesmos períodos, a gasolina comum subiu de R$ 6,12 para R$ 6,32, variação de 3,2%, enquanto a gasolina aditivada foi de R$ 6,42 para R$ 6,58, elevação de 2,5%.
A variação no preço desses combustíveis na Região Sudeste não passou nem perto da constatada em Belo Horizonte nesse mesmo período: o etanol subiu de R$ 4,08 para R$ 4,14, aumento de 1,4%; a gasolina comum foi de R$ 6,05 para R$ 6,09, diferença de 0,6%; já a gasolina aditivada subiu de R$ 6,34 para R$ 6,37, elevação de 0,4%.
No Brasil, a variação entre essas semanas se deu apenas no etanol, cujo preço médio subiu de R$ 4,19 para R$ 4,22, levação de 0,7%.
Minaspetro denuncia aumento do etanol nas usinas
De acordo com o Minaspetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais), desde o anúncio do aumento da mistura do etanol anidro na gasolina em 1º de agosto de 27% para 30%, as usinas subiram em R$ 0,28 o litro do combustível na produção.
“O mercado, diferentemente do governo, já previa o reajuste na produção, uma vez que houve um significativo aumento na demanda por anidro. O hidratado, que é o combustível que vai direto para a bomba, também teve uma alta considerável nas usinas: da semana do dia 18 de julho até o fechamento do mercado no último dia 12, são R$ 0,26 por litro de alta”, informou o Minaspetro.
Além do aumento do etanol nas usinas, o sindicato que representa os postos de combustível também atribui o preço elevado dos combustíveis à carga tributária: “a cadeia de precificação de combustíveis é complexa e composta de diversos elos, dentre eles produção, distribuição, etanol e frete, além do Estado brasileiro, que arrecada R$ 2,17 por litro da gasolina. Olhar somente um elo, seja ele a produção ou a ponta final (os postos), é isentar os demais atores de responsabilidade sobre a formação final dos preços e enganar a população sobre quem realmente se beneficia com o alto valor da bomba”.
Setor bioenergético se defende
Para Mário Campos, presidente da Siamig Bioenergia (Associação da Indústria da Bioenergia e do Açúcar de Minas Gerais), a variação de preço dos combustíveis também não pode ser atribuída a um único produto dessa cadeia.
“Os preços dos combustíveis são livres e você tem uma série de fatores que impactam o preço final. No caso da gasolina, você tem uma série de pontos importantes que fazem a formação de preço: o próprio preço da gasolina pura, o preço do etanol no produtor, os tributos, a logística e as margens tanto da distribuidora de combustíveis quanto dos postos revendedores”.
No caso do etanol anidro, Mário explica que a pequena elevação de 27% para 30% de mistura na gasolina não é significativa em termos do preço final do produto. “O etanol anidro vai representar em torno de 15% desse preço final da comercialização de gasolina em Belo Horizonte. Então, para ser o etanol anidro o único culpado da alteração de preço ocorrida nas últimas semanas, o preço do etanol no produtor teria que ter aumentado muito mais do que aumentou. Talvez quatro, cinco vezes mais do que aumentou, o que não é verdade”, defendeu o presidente da Siamig Bioenergia.
Variação de preços na RMBH chega a 28%
Um estudo divulgado pelo site Mercado Mineiro mostra grande variação no preço dos combustíveis nos postos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Para a gasolina comum, os preços oscilaram entre R$ 5,75 e R$ 6,79, quase 18% de diferença. Para o etanol, a variação foi de 28%, tendo sido encontrado entre R$ 3,89 e R$ 4,99. Essa pesquisa foi feita entre os dias 10 e 12 de setembro em 186 postos da RMBH.
