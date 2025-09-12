Assine
overlay
Início Economia
"destarifaço"

EUA retiraram tarifa de 10% sobre exportações brasileiras de ferro-níquel

De acordo com o Mdic, ferro-níquel está livre de qualquer tarifa adicional dos EUA, seja a alíquota de 10% imposta universalmente ou a sobretaxa de 40%

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
12/09/2025 14:53

compartilhe

Siga no
x
O aço inox é um tipo de aço especial. E uma liga de ferro, carbono e cromo, podendo conter níquel e outros metais.
A maior parte da produção mundial de níquel é usada na fabricação de aço inoxidável crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) informou na quinta-feira (11/9) que um decreto emitido pelo governo dos Estados Unidos na semana passada retirou a alíquota de 10% sobre a maior parte das exportações brasileiras de ferro-níquel ao país.

 

Leia Mais


A medida já havia retirado a tarifa sobre a celulose, também fixada em 10%. A decisão beneficiou a indústria brasileira, que exportou 2,8 milhões de toneladas do produto para o país no ano passado.

 

Segundo a nota do Mdic, tanto celulose quanto ferro-níquel agora ficam livres de qualquer tarifa adicional dos EUA, seja a alíquota de 10% imposta universalmente pelo governo do presidente Donald Trump ou a sobretaxa de 40% colocada sobre produtos brasileiros no mês passado.

A sobretaxa foi imposta por Trump, entre outros pontos, pelo que ele vê como "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com as tarifas de Trump, as exportações para os EUA caíram 18,5% em agosto. De acordo com a pasta, o Brasil vendeu US$ 2,76 bilhões no período para os Estados Unidos, US$ 600 milhões a menos que os US$ 3,39 bilhões vendidos no mesmo mês de 2024.

Tópicos relacionados:

ferro niquel tarifaco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay