EUA retiraram tarifa de 10% sobre exportações brasileiras de ferro-níquel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) informou na quinta-feira (11/9) que um decreto emitido pelo governo dos Estados Unidos na semana passada retirou a alíquota de 10% sobre a maior parte das exportações brasileiras de ferro-níquel ao país.

A medida já havia retirado a tarifa sobre a celulose, também fixada em 10%. A decisão beneficiou a indústria brasileira, que exportou 2,8 milhões de toneladas do produto para o país no ano passado.





Segundo a nota do Mdic, tanto celulose quanto ferro-níquel agora ficam livres de qualquer tarifa adicional dos EUA, seja a alíquota de 10% imposta universalmente pelo governo do presidente Donald Trump ou a sobretaxa de 40% colocada sobre produtos brasileiros no mês passado.

A sobretaxa foi imposta por Trump, entre outros pontos, pelo que ele vê como "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Com as tarifas de Trump, as exportações para os EUA caíram 18,5% em agosto. De acordo com a pasta, o Brasil vendeu US$ 2,76 bilhões no período para os Estados Unidos, US$ 600 milhões a menos que os US$ 3,39 bilhões vendidos no mesmo mês de 2024.