Assine
overlay
Início Economia

Tradicional feira do RS expõe reflexos de tarifaço, clima e juros no agro

Endividamento, juros altos e tarifaço americano minam confiança do produtor e freiam investimentos no setor na Expointer

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
12/09/2025 13:30

compartilhe

Siga no
x
Tradicional feira do RS expõe reflexos de tarifaço, clima e juros no agro
Tradicional feira do RS expõe reflexos de tarifaço, clima e juros no agro crédito: Platobr Economia

O agricultor gaúcho chegou à tradicional Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, em Esteio (RS), sem fôlego para investir. Depois de sucessivos ciclos de seca e das enchentes recentes, muitos produtores estão endividados, sem acesso a crédito e sem condições de renovar o maquinário. O tarifaço americano, por sua vez, também pesa na balança: ao ampliar a incerteza sobre o futuro da produção, reforça a decisão de empresários e agricultores de adiar compras e segurar investimentos.

A trava no bolso do campo atingiu em cheio a indústria de máquinas agrícolas, que concentra 61% da produção nacional no Rio Grande do Sul. Na Expointer, as vendas caíram quase pela metade, reflexo de um setor que soma clima, juros proibitivos e insegurança gerada pelas sanções comerciais dos Estados Unidos.

Segundo Ana Paula Werlang, diretora executiva do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul, o ambiente econômico explica a cautela. Disse ela:

“O agricultor não está investindo, está segurando o que tem. Ano passado foi o boom. Este ano, o momento de incerteza que vivemos na economia foi retratado na Expointer.”

O setor tem buscado alternativas junto ao BNDES, mas a equação segue desfavorável. Embora haja linhas de crédito disponíveis, a avaliação recorrente é de que os juros inviabilizam a operação.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay