Agência de risco Moody’s eleva nota de credibilidade da Cemig
Estatal mineira é avaliada como "estável" por agência de classificação de risco, que projeta melhora no perfil de "liquidez" da empresa
compartilheSiga no
A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e suas subsidiárias, Cemig Distribuição (Cemig D) e Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT), tiveram sua nota de risco de crédito elevada pela agência de classificação Moody’s de “AA+” para “AAA”. Segundo o relatório divulgado nesta quinta-feira (4/9), a estatal mineira segue com uma perspectiva de mercado estável.
A nota confere credibilidade à empresa e sinaliza ao mercado o resultado das boas práticas financeiras. De acordo com a Moody’s, a elevação da classificação da Cemig “reflete a contínua melhora do seu perfil de liquidez, sustentada por uma política financeira que vem se mostrando conservadora, combinada com métricas de crédito adequadas”.
Leia Mais
“A ação de rating também incorpora a expectativa da Moody’s Local Brasil de que a Companhia continuará com uma gestão financeira prudente, buscando um perfil de liquidez alongado e na manutenção de uma geração de caixa operacional estável e previsível”, disse.
A agência, por outro lado, destacou que a nota incorpora o “elevado plano de investimento” previsto para o ciclo de 2025 a 2029. Segundo ela, esse período deve pressionar “pontualmente” as métricas de crédito. A nota também leva em consideração o vencimento das concessões de geração a partir de 2027.
Em relação às notas da Cemig D e Cemig GT, a Moody’s destaca que se trata da visão consolidada da controladora. O relatório aponta que a Cemig Distribuição apresenta melhoria em seus principais indicadores operacionais. “E esperamos que essa tendência continue através da realização do robusto plano de investimentos”, disse.
Outro ponto positivo foi o avanço na renovação das concessões das usinas hidrelétricas de Theodomiro Carneiro Santiago, em Araguari, no Triângulo Mineiro; de Nova Ponte, também no Triângulo; e da usina de Sá Carvalho, em Antônio Dias, no Leste de Minas. “Embora não consideremos a renovação em nossas projeções, reconhecemos que a Companhia vem buscando ativamente a prorrogação”, destaca.
Com a nota, a Cemig passa a ser classificada como “triple A” (AAA) por duas das principais agências de classificação de risco. Em outubro de 2024, a nota havia sido concedida pela Fitch.