Agência de risco Moody’s eleva nota de credibilidade da Cemig

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e suas subsidiárias, Cemig Distribuição (Cemig D) e Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT), tiveram sua nota de risco de crédito elevada pela agência de classificação Moody’s de “AA+” para “AAA”. Segundo o relatório divulgado nesta quinta-feira (4/9), a estatal mineira segue com uma perspectiva de mercado estável.

A nota confere credibilidade à empresa e sinaliza ao mercado o resultado das boas práticas financeiras. De acordo com a Moody’s, a elevação da classificação da Cemig “reflete a contínua melhora do seu perfil de liquidez, sustentada por uma política financeira que vem se mostrando conservadora, combinada com métricas de crédito adequadas”.

“A ação de rating também incorpora a expectativa da Moody’s Local Brasil de que a Companhia continuará com uma gestão financeira prudente, buscando um perfil de liquidez alongado e na manutenção de uma geração de caixa operacional estável e previsível”, disse.

A agência, por outro lado, destacou que a nota incorpora o “elevado plano de investimento” previsto para o ciclo de 2025 a 2029. Segundo ela, esse período deve pressionar “pontualmente” as métricas de crédito. A nota também leva em consideração o vencimento das concessões de geração a partir de 2027.

Em relação às notas da Cemig D e Cemig GT, a Moody’s destaca que se trata da visão consolidada da controladora. O relatório aponta que a Cemig Distribuição apresenta melhoria em seus principais indicadores operacionais. “E esperamos que essa tendência continue através da realização do robusto plano de investimentos”, disse.

Outro ponto positivo foi o avanço na renovação das concessões das usinas hidrelétricas de Theodomiro Carneiro Santiago, em Araguari, no Triângulo Mineiro; de Nova Ponte, também no Triângulo; e da usina de Sá Carvalho, em Antônio Dias, no Leste de Minas. “Embora não consideremos a renovação em nossas projeções, reconhecemos que a Companhia vem buscando ativamente a prorrogação”, destaca.



Com a nota, a Cemig passa a ser classificada como “triple A” (AAA) por duas das principais agências de classificação de risco. Em outubro de 2024, a nota havia sido concedida pela Fitch.