Grupo Uniao Quimica compra fábrica da área de saúde animal em Minas

A fábrica da MSD Saúde Animal de Montes Claros, desativada pela empresa desde o final do ano passado, voltará a produzir medicamentos para pet e animais a, mas nas mãos de outro grupo. A unidade foi vendida pela MSD para o Grupo União Química, uma das gigantes da indústria farmacêutica nacional e também tem produção nos Estados Unidos.

A MSD Saúde Animal é um braço veterinário da multinacional americana Merck, Sharp & Dohme, gigante mundial da indústria farmacêutica. A unidade, que produzia vacina e medicamentos veterinários, com 450 empregos, pertencia à Vallée, fundada na cidade-polo do Norte de Minas na década de 1970, com os incentivos fiscais da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A Vallé tinha sido incorporada pela MSD em 2016.

A aquisição da planta para a produção de fármacos voltados para a saúde animal foi confirmada ao Estado de Minas pela assessoria da União Química, por meio de nota. A empresa informa que a unidade será assumida pela Agener Saúde Animal, que pertence ao mesmo grupo.

“O que podemos contar nesse momento é que o Grupo União Química está em processo de aquisição da unidade fabril da MSD Saúde Animal em Montes Claros, ampliando sua presença no segmento de saúde animal e a parceria com a multinacional”.

“A iniciativa faz parte da estratégia de expansão da divisão Agener Saúde Animal, uma das líderes do setor no Brasil, com um portfólio diversificado para animais de companhia e de produção”, destacou a companhia.

Lembrando que a operação ainda está sujeita a aprovações regulatórias, a União Química destaca que, com a aquisição, o grupo passará a contar com dez unidades fabris no Brasil,” reforçando seu compromisso com a qualidade, inovação e sustentabilidade no setor farmacêutico e veterinário”.

Polo farmacêutico

A aquisição da unidade da MSD Saúde Animal pela União Química consolida mais a posição de Montes Claros como polo da indústria farmacêutica nacional. A cidade já tem cinco fábricas do segmento em operação ou em implantação e expansão: Novo Nordisk, Hipolabor, Cristália, Celen Tecnologia (de Celer Biotecnologia (de diagnóstico in vitro/testes realizados em laboratórios) e a Eurofarma.

O acordo da MSD com a União Química foi comemorada pela Prefeitura local, que destacou o negócio em sua página oficial na internet. “O anúncio consolida Montes Claros como um polo farmacêutico nacional. É importante lembrar que uma gigante do setor, a Eurofarma, está expandindo suas operações para Montes Claros, com a construção de um novo complexo industrial que será um dos maiores da América Latina na área farmacêutica”, diz o texto.

A Municipalidade lembra que recentemente, também a Novo Nordisk anunciou um investimento de R$ 6,4 bilhões para expandir sua fábrica na cidade – o evento, ocorrido em 7 de abril, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva . O investimento visa aumentar a capacidade de produção de medicamentos para doenças crônicas como diabetes e obesidade, com a previsão de gerar mais 600 empregos diretos, divulgou a Prefeitura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O município passa hoje por uma fase altamente saudável e produtiva do ponto de vista de investimentos. Hoje temos inúmeros investimentos em diversos segmentos. Somos uma gestão organizada que salta aos olhos dos investidores e faz com que as empresas escolham Montes Claros com segurança”, afirmou o secretário municipal de Aceleração Econômica de Montes Claros, Glenn Andrade. “Com a vinda da União Química, mais uma vez a cidade está assumindo a condição de polo químico farmacêutico nacional”, completou o secretário.