Duas empresas investem meio bilhão de reais em cidade do interior de MG

Frutal, a terceira maior cidade da região sul do Triângulo Mineiro, receberá investimentos de R$ 595 milhões a partir da instalação de duas empresas. Do total, R$ 130 milhões serão investidos na ampliação da nova unidade da Cervejaria Cidade Imperial e R$ 465 milhões pela Beverage Pack Company, que vai construir uma nova fábrica de latas e tampas de alumínio.

A previsão com a nova ampliação da cervejaria é gerar 67 empregos diretos. A unidade em Frutal (MG) é a segunda da cervejaria. Além da bebida, a empresa também produz energético, licor, ice, água mineral e pó de café.

Já a instalação da fábrica da Beverage Pack Company em Frutal (MG) tem expectativa de criar 100 empregos diretos.

A previsão é que as obras comecem no ano que vem e as empresas passem a operar em 2027.

O anúncio dos novos investimentos foi feito na última sexta-feira (1/8) pelo governador Romeu Zema, na sede da Cidade Imperial e contou com presenças de vários políticos e lideranças de Frutal e região.

"Queria destacar o papel do Estado que proporcionou para nós esse ambiente de segurança e de capacidade de desenvolvimento. Nós também acreditamos que o ambiente de negócio é a mola motriz do desenvolvimento econômico e social", ressaltou o CEO da Beverage Pack Company, Jean Rodrigo Pereira.

Especialista na fabricação de latas e tampas de alumínio, a Beverage tem entre seus principais clientes a Cervejaria Cidade Imperial. Ambas as empresas têm aportes do mesmo fundo de investimentos.