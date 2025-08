INSS: descontos indevidos geram enormes filas nas agências da capital

Aposentados e pensionistas lotam a agência dos Correios da Afonso Pena no Hipercentro da capital mineira, nesta segunda-feira (4), para reclamar e consultar descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A jornalista Maria do Carmo Fernandes Rezende, de 70 anos, relata que estava aguardando atendimento na agência desde cedo e ainda tem muita gente depois dela. "Retirei a minha senha às 9h30. Tinha mais de 70 na minha frente e tem muita gente para ser atendida. O atendimento já ficou parado e retornou. As senhas J são somente para INSS. Meu colega do lado é J1959 e agora são 13h e está na J1863." Após cinco horas de espera, a aposentada foi atendida e se recusou a aceitar o termo. "Estou indo para casa. Tempo perdido. Tinha que dar um aceite. Mas o valor era menor que o retirado. No meu caso foram 8 meses, e eu deveria assinar que foram descontados 7. Me recusei", conta a aposentada.



Desde o dia 30 de maio, quem tem dificuldades em acessar os canais digitais pode procurar uma das 4.730 agências dos Correios em todo o país para verificar se houve algum desconto associativo não autorizado em seu benefício. Em BH, não são todas as agências que podem realizar as consultas. Confira abaixo o endereço das 14 agências disponíveis, ou acesse a lista completa. Rua Rio de Janeiro, 234 – Centro

Rua João Antônio Cardoso, 48, 50 e 52 (Lojas 19, 20 e 21) – Ouro Preto

Avenida Brasil, 67 – Santa Efigênia

Avenida Sinfrônio Brochado, 550 – Barreiro

Rodovia BR-356, 3.049 (Loja 35) – Belvedere

Rod. Papa João Paulo II, 4.143 – Serra Verde

Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 20.901 (Bloco 02) – Universitário

Rua Padre Pedro Pinto, 6.709 (Loja 01) – Venda Nova

Avenida Paraná, 477 – Centro

Avenida Afonso Pena, 1.270 – Centro

Rua Rio de Janeiro, 910 (Lojas 19 e 20 | Piso GG) – Centro

Avenida Presidente Carlos Luz, 3001 (Loja 1.147) – Caiçaras

Rua Pernambuco, 1322 - Savassi

Rua Ouro Preto, 350/356, Barro Preto

Para serem atendidos, é preciso apenas levar um documento de identificação oficial com foto. Não é necessário levar extrato, contracheque ou comprovante de inscrição. Os beneficiários que estiverem impossibilitados de comparecer a uma agência, poderão ter o atendimento feito via um representante legal, mediante a apresentação de procuração autenticada. Nesse caso, o acesso será restrito à consulta, sem possibilidade de alterações cadastrais.

Nas agências habilitadas, os aposentados e pensionistas terão como consultar se foi feito algum desconto no benefício, requerer a contestação de descontos não autorizados, reconhecer a autorização de algum desconto, acompanhar o resultado da contestação, 15 dias úteis após a entrada do recurso, analisar e protestar a documentação apresentada pela associação. Também é possível imprimir o protocolo com orientações para acesso pelo telefone 135 e no aplicativo 'Meu INSS'.