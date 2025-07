Superintendência de Seguros Privados: 40% das entidades não têm cadastro

Com o fim do prazo, em meados de julho, para que associações se cadastrassem junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) — responsável por controlar e fiscalizar os mercados de seguros — a autarquia apontou que cerca de 40% das entidades ainda não estão cadastradas.

Pessoas associadas a entidades não regulamentadas podem estar descobertas de serviços que, inicialmente, imaginavam estar cobertos, como colisões, furtos e outros relacionados. Nesses casos, o associado não tem a quem recorrer para apresentar uma reclamação formal.

As entidades que não estiverem regulamentadas podem ser fechadas, caso a fiscalização da SUSEP constate irregularidades, o que, consequentemente, deixa o associado sem proteção.

A Lei Complementar 213/2025, aprovada no Senado, estabelece regras para as administradoras de operações de crédito patrimonial mutualista, com o objetivo de garantir mais credibilidade, transparência e cumprimento de prazos.

Caso você descubra que a sua associação não está regularizada, pode exigir o cancelamento do contrato, segundo o Código de Defesa do Consumidor.