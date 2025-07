Pequenas e médias empresas online de MG movimentaram 44% a mais no semestre

As pequenas e médias empresas online de Minas Gerais fecharam o primeiro semestre de 2025 com uma movimentação de R$ 278 milhões. Trata-se de um aumento de 44% em relação ao mesmo período do ano passado.

Também houve uma elevação de 15% no volume de vendas dessas empresas, que, nesse período, comercializaram 3 milhões de produtos. O número total de pedidos cresceu 27% em relação ao primeiro semestre de 2024, alcançando 1 milhão.

Em relação aos meios de pagamento, o cartão de crédito foi o mais usado, com 51,5% das transações, seguido pelo Pix, que representa 43,5% dos pedidos pagos.

Os dados foram apurados pela Nuvemshop, com base nos lojistas mineiros da plataforma de e-commerce, em vendas realizadas entre 1º de janeiro a 30 de junho de 2025.

“O primeiro semestre não conta com grandes eventos para o varejo como a Black Friday e o Natal, mas datas especiais como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados são muito relevantes para o mercado. Além delas, o Carnaval, a Páscoa e outras também foram bem exploradas pelos empreendedores da Nuvemshop, que se organizaram com antecedência e exploraram ganchos de forma criativa. Isso contribuiu muito para o bom faturamento do semestre”, analisou Luiz Natal, gerente da plataforma de e-commerce.

