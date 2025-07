Informalidade atinge 80% das empresas na América Latina

A economia informal está presente em todos os países, mas tem impactado especialmente a América Latina. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) intitulado “Abordagens inovadoras para combater a informalidade e promover a transição para a formalidade para um trabalho digno”, na página 5, mais de 2 milhões de trabalhadores em todo o mundo atuam na informalidade, o que equivale a quase 58% do total de empregos globais. Na América Latina, cerca de 80% das empresas ainda operam informalmente.

Em relação aos jovens da América Latina e do Caribe, esse grupo enfrenta taxas de desemprego três vezes maiores que as dos adultos, e a informalidade afeta 60% dos que trabalham, mostra o relatório “Juventud en cambio: Desafíos y oportunidades en el mercado laboral de América Latina y el Caribe” - Juventude em transformação: Desafios e oportunidades no mercado de trabalho da América Latina e do Caribe, na página 7.

Outro dado que chama a atenção é a disparidade de renda. Segundo o mesmo relatório, na página 9, as mulheres jovens ganham, em média, 85% da renda recebida pelos homens da mesma faixa etária - uma diferença que tem aumentado desde 2018. A desigualdade é ainda mais acentuada entre os que trabalham por conta própria.

Para Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO do Latin American Quality Institute (LAQI), temas como informalidade, desigualdade e sustentabilidade exigem análises cada vez mais aprofundadas, com dados, recortes regionais e atenção às especificidades de cada região. Ele ressalta que é fundamental que líderes empresariais estejam atentos a essas realidades, especialmente quando o objetivo é alcançar excelência e qualidade em suas operações.

“A busca pela qualidade nas organizações envolve uma série de fatores interligados, que vão desde a valorização dos colaboradores até o compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade. É por isso que promover o debate e apresentar dados concretos se torna essencial. Um exemplo disso é o Quality Festival, que chega, em novembro de 2025, à 19ª edição na Cidade do Panamá. Na ocasião, líderes e especialistas se debruçam sobre essas realidades e mostram que a qualidade é ponto de partida e a responsabilidade total é o destino”, finaliza.