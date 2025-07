Em evento do Brics, Haddad defende taxação dos super-ricos do mundo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta sexta-feira (4/7) a elevação de impostos de super-ricos. Segundo ele, essa camada da população mundial teve uma redução "muito grande" de alíquotas a partir dos anos 1970.

A declaração ocorreu durante a 10ª Reunião Anual do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), conhecido como banco do Brics. O evento ocorre nesta sexta e neste sábado (5/7) no Rio de Janeiro.

"Devemos levar muito a sério o fato de que temos que reverter a redução de tributos que foi observada a partir de meados dos anos 1970, dos anos 1980, dependendo do país", afirmou Haddad.

"Houve uma redução muito grande das alíquotas de impostos cobrados dos super-ricos, praticamente em todo o mundo. Isso precisa ser repensado", completou.

Na visão do ministro, a concentração de renda no mundo está atingindo "patamares inimagináveis". "Estamos falando de um planeta de 8 bilhões de habitantes, e 3 mil famílias acumulam uma riqueza da ordem de US$ 15 trilhões", disse.

Haddad ainda declarou que países vão passar algum tempo por restrições fiscais consideradas importantes. Conforme o ministro, tanto a crise internacional de 2008 quanto a pandemia desorganizaram as finanças globais.

"Mesmo com a possível redução das taxas de juros, que ainda demoram a reagir positivamente, ainda temos um quadro fiscal bastante preocupante, tanto do mundo desenvolvido quanto dos países devedores em moeda forte, como é o caso dos países da África, de algumas nações da Ásia e de algumas nações sul-americanas", afirmou.

Antes de discursar, Haddad concedeu entrevista na qual elogiou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) em decisões recentes, incluindo a suspensão dos decretos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ele também negou a existência de crise entre os Poderes no Brasil.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou nesta sexta a suspensão das decisões relacionadas ao IOF, incluindo tanto as normas editadas pelo presidente Lula (PT) quanto o decreto legislativo aprovado pelo Congresso.

Moraes também designou a realização de uma audiência de conciliação no próximo dia 15. O encontro tem o objetivo de buscar uma saída negociada para o impasse.

"A decisão do ministro Alexandre busca esse caminho de mostrar até que ponto cada Poder pode ir, delimitando constitucionalmente qual é o papel de cada Poder. Isso é ótimo para o país", disse Haddad.