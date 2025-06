Trem das 11 sorteia prêmio de R$ 950 mil e três vouchers de viagem

O Trem das 11 terá um sorteio especial de Dia dos Namorados. Além do valor acumulado em R$ 950 mil, a loteria vai premiar três sortudos com vouchers de R$ 20 mil em viagens.

O prêmio máximo pode ser conquistado na Completinha, formato que reúne todas as apostas e números adicionais em dois bilhetes comprados juntos.

O Trem das 11 é um produto da Loteria de Minas Gerais em parceria com o Grupo MSL (Mineira da Sorte Loteria). A edição especial de Dia dos Namorados reforça o compromisso da Loteria de Minas em oferecer experiências inovadoras, que unem diversão, emoção e prêmios de verdade.

Nesse último sábado (7/6), 2.295 mineiros foram premiados no Trem das 11. Foram premiados três jogadores que acertaram 10 dezenas, 125 pessoas ganharam 9 acertos, 1.014 apostadores com 8 números, 1.015 jogadores com 3 dezenas, 120 pessoas com 2 acertos e três apostadores com 1 número.

A premiação máxima, com 11 ou 0 acertos, ficou acumulada para o próximo sorteio (14/06, às 19h20) na Completinha. O Trem das 11 está disponível em milhares de pontos de vendas que comercializam a Raspadinha® e pode ser encontrado em todo o estado de Minas Gerais.

