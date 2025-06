Comércio eletrônico deve movimentar R$ 9,23 bilhões no Dia dos Namorados

No Brasil, o Dia dos Namorados segue como uma das datas mais importantes para o varejo digital. Em 2025, segundo levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce nacional deve registrar um faturamento de R$ 9,23 bilhões no período de 14 dias que antecede a celebração, crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2024, quando o faturamento foi de R$ 8,09 bilhões.

A expectativa é de 16,76 milhões de pedidos, com ticket médio de R$ 550,45, superior aos R$ 506,53 registrados em 2024, o que reflete um consumidor disposto a investir mais em presentes para a data.

Entre os produtos mais procurados para o Dia dos Namorados estão perfumaria, moda, eletrônicos, flores, joias, acessórios e experiências personalizadas. Com cenário promissor, o comércio eletrônico segue como principal canal para compras planejadas e de última hora.

“O crescimento contínuo do Dia dos Namorados reforça que o digital continua ganhando espaço nas principais datas comemorativas. O consumidor está cada vez mais familiarizado com a jornada digital e datas como essa sustentam a importância de conveniência, personalização e entrega ágil”, afirma Mauricio Salvador, presidente da ABComm.

Empresas que investem em marketing digital e em uma boa experiência de compra tendem a se destacar. Diante disso, para potencializar os resultados, a ABComm recomenda que os lojistas apostem em ações promocionais com foco em kits especiais, frete competitivo, descontos progressivos e marketing direcionado, além de reforçarem logística e atendimento personalizado.

Nesse contexto, a Giuliana Flores projeta um crescimento de 14% no número de pedidos em relação a 2024. Considerada uma das datas mais importantes do segundo trimestre para o comércio, a ocasião reforça o otimismo da marca, que espera um tíquete médio de R$ 220.

Para a data, a empresa aposta na diversificação para atender aos mais variados estilos de consumidores. Além dos vasos, arranjos florais e buquês, que devem liderar as vendas com 70% da preferência, os combos com presentes representam 20% da expectativa de pedidos, enquanto as cestas de café da manhã devem alcançar 10%, reforçando a variedade das escolhas.

O fortalecimento das vendas em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, tem sido essencial para a estratégia de crescimento da companhia. Em 2025, a empresa projeta alcançar a marca de 800 mil entregas, apostando nessas ocasiões para alavancar os resultados. Esse desempenho se torna evidente ao compromisso da marca com um portfólio de mais de 10 mil produtos, atendimento de qualidade e logística eficiente. Atuando em todo o território nacional, a Giuliana Flores oferece entregas expressas que, em algumas localidades, podem ser realizadas em até 3 horas.

“O Dia dos Namorados é uma data especial para nós, marcada pelo romance no ar e pelo desejo de celebrar o amor em suas mais diversas formas. As flores, especialmente as rosas, têm um simbolismo poderoso nesse contexto — representam paixão, afeto e conexão. Nosso propósito vai além de vender presentes: queremos entregar emoções. É uma ocasião perfeita para reforçar os laços afetivos e expressar sentimentos que, muitas vezes, as palavras não conseguem traduzir,” destaca Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.

Website: https://dados.abcomm.org/