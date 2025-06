Brasília recebe 1º Encontro Nacional de Registro Empresarial e Integração

Brasília vai sediar o 1º Encontro Nacional de Registro Empresarial e Integração (ENAREI), evento que reúne autoridades, especialistas e representantes das Juntas Comerciais do país para debater avanços e inovações no Sistema Nacional de Registro Mercantil (SINREM).

O evento, nos dias 4 e 5 de junho de 2025, é promovido pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) e quer fortalecer a segurança jurídica e a eficiência dos processos de registro empresarial no Brasil.

Com o tema "Fortalecendo os Pilares do Registro Empresarial no Brasil", o encontro vai reunir profissionais que atuam no registro público de empresas, contadores, advogados e gestores interessados em modernizar o ambiente de negócios nacional. A sede do evento será o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no Edifício CFC, Setor de Autarquias, Quadra 5, Asa Sul, Brasília/DF, a partir de 9h.

Entre os destaques do encontro estão a palestra do Profº. Marcelo Von Adamek, da USP, sobre a reforma do Código Civil e o impacto no registro empresarial, e o curso certificado sobre a Instrução Normativa DREI nº 01/2025, que aborda critérios para formação e proteção do nome empresarial. As inscrições são gratuitas, limitadas a um CPF por participante, e devem ser feitas pelo site Sympla.

A programação também prevê reuniões com presidentes de Juntas Comerciais e representantes de entidades parceiras, como a Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

O ENAREI é uma oportunidade para profissionais e interessados no tema aprofundarem conhecimentos, trocarem experiências e contribuírem para a modernização e segurança do ambiente empresarial no Brasil.

Programação do ENAREI

Dia 4 de junho de 2025

08h30-09h00 – Credenciamento

09h00-10h00 – Abertura

10h00-10h40 – Palestra: "A Reforma do Código Civil do Projeto de Lei nº 4/2025 e o Registro Empresarial" Prof. Marcelo Von Adamek (USP)

10h40-10h55 – Coffee break

11h00-12h30 – Rodada de debates sobre a palestra

12h30-14h00 – Almoço

14h00-14h45 – Painel: Inovações tecnológicas no Registro Empresarial

14h45-15h00 – Coffee break

15h00-17h00 – Reunião com Presidentes de Juntas Comerciais, com a presença do Secretário Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Maurício Juvenal (Plenário)

15h00-17h00 – Roda de conversa sobre temas abordados (Auditório)

17h00 – Encerramento

Dia 5 de junho de 2025



09h00-09h30 – Credenciamento

09h30-10h00 – Painel: Funções da SMEPP, por intermédio das Diretorias DREI e DMEPP

10h00-10h15 – Coffee break

10h15-11h15 – Palestra com Hudson Mesquita, Diretor de Identidade Digital/SGD/MGI

11h15-12h30 – Reunião com Procuradores, Secretários-gerais de Juntas Comerciais, Diretores de Registro e Técnicos de TI (Plenário)

11h15-12h30 – Roda de conversa sobre assuntos debatidos no dia (Auditório)

12h30-14h00 – Almoço

14h00-17h00 – Curso certificado: IN/DREI nº 01/2025 – Nome empresarial: critérios para formação e proteção

17h00 – Fala de encerramento