Caixa leiloa 62imóveis em Minas; são mais de 1000 no País

A Caixa anunciou quatro datas para leilões virtuais que disponibilizam 1.130 propriedades por todo país. Quem deseja comprar um apartamento, casa, terreno ou estabelecimento comercial terá a chance de financiar e usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Do total anunciado, 468 imóveis estão na Região Sudeste do Brasil. Entre eles, 229 estão localizados no Rio de Janeiro, 167 em São Paulo, 62 em Minas Gerais e 10 no Espírito Santo. Outros 278 opções estão na Região Nordeste do país; 190, no Centro Oeste; 166, no Sul, e 28 no Norte.

Como funcionam os leilões

Quem se interessar deve fazer seu lance nos dias 14, 21, 29 de maio e 5 de junho, até às 10h, por meio do site do leilão. Segundo a Caixa, os descontos podem chegar a 40% do valor da avaliação inicial.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar, basta criar um cadastro na plataforma da leiloeira e também na Caixa com antecedência, além de enviar os documentos necessários exigidos no edital.

A Caixa oferece a possibilidade de financiamento para muitos dos imóveis em leilão, além do uso do FGTS em casos específicos. É importante verificar no edital de cada lote se estas opções estão disponíveis. É recomendado consultar, previamente, as linhas de crédito disponíveis e ver se o interessado atende aos requisitos estabelecidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço