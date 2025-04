Golpe do falso advogado: saiba como se prevenir

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) registrou 135 denúncias do golpe do falso advogado somente em fevereiro de 2025. Essa fraude teve um aumento de 101% em registros na plataforma SOS Golpe nos dois primeiros meses deste ano. No golpe do falso advogado, criminosos acessam informações públicas sobre processos judiciais para contatar vítimas, fingindo ser parte de um escritório de advocacia ou o próprio advogado do caso.

A advogada Mariana Rocha, que atua em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata, foi vítima da fraude. “Mandaram mensagem de Whatsapp com outro número e com meu nome e minha foto para uma cliente minha, falando que tinha dinheiro pra ela receber”, relatou.

No entanto, a cliente entrou em contato com a advogada, que esclareceu que se tratava de um golpe, impedindo que ela perdesse dinheiro. “Mas com meu sócio, pediram dinheiro para uns clientes e um deles perdeu R$ 4 mil. Eles pegam as informações de consulta pública dos processos, veem o valor da causa e falam pros clientes que têm dinheiro a receber”, contou.

Após saber da tentativa de golpe, a advogada enviou uma denúncia para a OAB e planeja abrir um boletim de ocorrência na polícia, para se resguardar. Ela também entrou em contato com os clientes, alertando para a situação.

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (24/04) a suspensão imediata de todos os descontos mensais realizados por associações e sindicatos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Arquivo/Agência Brasil A medida, segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), começa a valer nos contracheques de maio. Divulgação/INSS A diretora Orçamentos e Finanças e Logística do INSS, Débora Floriano, informou que será elaborado um plano de devolução dos valores cobrados indevidamente, que dependerá da apuração completa da fraude. Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Descontos já lançados não serão repassados às entidades e serão ressarcidos apenas no mês seguinte. joão geraldo borges junior pixabay A iniciativa busca não apenas interromper os descontos irregulares, mas também garantir a restituição integral dos prejuízos sofridos pelos aposentados e pensionistas. Elza Fiúza - Agência Brasil Na quarta-feira (23/04), Polícia Federal (PF) e a CGU realizaram uma operação contra um esquema bilionário de fraudes no INSS, que desviava recursos de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Divulgação/Polícia Federal O grupo suspeito teria desviado até R$ 6,3 bilhões por meio de cobranças irregulares de mensalidades descontadas diretamente dos benefícios, sem autorização. unplash Segundo o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, associações ofereciam serviços falsos (como descontos em academias e planos de saúde) e falsificavam assinaturas dos beneficiários. Marcos Oliveira/Agência Senado Uma pesquisa feita com 1.300 vítimas do golpe revelou que 97% nunca autorizaram os descontos. Reprodução/TV Globo "A maioria dessas pessoas não tinha autorizado esses descontos, que eram em sua maioria fraudados, em função de falsificação de assinaturas", comentou o ministro da CGU. Reprodução/TV Globo Como consequência da operação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi demitido do cargo. Divulgação/INSS A operação realizada da PF foi conduzida em 13 estados e no Distrito Federal, com 211 mandados de busca e apreensão em 34 cidades. Divulgação/Polícia Federal Foram apreendidos carros de luxo, joias, obras de arte e dinheiro em espécie. Seis prisões provisórias foram decretadas — cinco pessoas foram presas e uma está foragida. Divulgação/Polícia Federal Além disso, seis agentes públicos foram afastados de suas funções, embora seus papéis no esquema ainda não tenham sido divulgados. Veja o passo a passo para saber se você teve descontos indevidos! Reprodução/TV Globo 1. Acesse a plataforma "Meu INSS" (app ou site) e faça login com CPF e senha do Gov.br. Divulgação/Gov.Br 2. Vá em "Extrato de pagamento do benefício" e, em seguida, selecione o número do benefício. Reprodução 3. Na tela em que aparece o extrato, verifique os descontos de mensalidades associativas. Porapak Apichodilok/Pexels Aposentados e pensionistas que identificarem descontos indevidos em seus benefícios podem solicitar "excluir mensalidade associativa" pelo aplicativo ou site do "Meu INSS" ou pela central 135. Divulgação/Gov.br Para isso, basta acessar o "Meu INSS" com login e senha do Gov.br, clicar em "novo pedido" e digitar "excluir mensalidade". Depois, clique no nome do serviço/benefício e avance conforme as instruções. Reprodução Para aqueles que desejam bloquear descontos futuros, faça login no "Meu INSS" e, no campo de pesquisa, digite “solicitar bloqueio ou desbloqueio de mensalidade”. Clique no nome do serviço/benefício e siga as orientações. Reprodução Além disso, o segurado pode registrar reclamação e pedir estorno diretamente à associação. Para isso, basta ligar para o 0800 da entidade (número no holerite). reprodução tv globo Outra opção é enviar e-mail para "acordo.mensalidade@inss.gov.br" com a descrição do ocorrido. O INSS solicitará à entidade a comprovação ou devolução dos valores. Reprodução/TV Globo Reclamações também podem ser feitas no Portal Consumidor.Gov e na Ouvidoria do INSS, via Plataforma Fala BR. Reprodução Voltar Próximo

A OAB de Minas Gerais divulgou uma cartilha com orientações para advogados e clientes, com medidas de prevenção e o que fazer em caso de golpe. No fim de março, o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, solicitou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que a Polícia Federal conduza investigações sobre fraudes eletrônicas envolvendo a falsa identidade de advogados e servidores públicos.

“A federalização da investigação se justifica não apenas pelo meio utilizado — a internet —, mas pelo alcance territorial dos golpes, que ultrapassam as jurisdições estaduais e comprometem a segurança jurídica dos credores”, afirmou Simonetti na ocasião.

A OAB menciona, ainda, o impacto negativo dessas práticas na credibilidade do Sistema de Justiça e na confiança da sociedade na advocacia regularmente constituída. No documento, o conselho afirma o compromisso em colaborar com as investigações e fornecer informações que possam contribuir para a solução desses crimes.

Como se proteger?

Advogados

Defina, desde o primeiro contato, como serão feitas as comunicações entre o escritório cliente;

Se viável, inclua no contrato de honorários meios formais de contato, procedimentos para liberação de valores e pagamentos de custas;

Divulgue seus canais oficiais de atendimento em contratos, sites e redes sociais;

Utilize senhas fortes ative a autenticação em dois fatores em aplicativos e plataformas jurídicas;

Monitore acessos suspeitos aos seus processos eletrônicos.

Clientes

confirmar qualquer informação de pagamento diretamente com o advogado;

não clique em links suspeitos recebidos por e-mail ou mensagem;

certifique-se de que o remetente é realmente o advogado, ligando para o número oficial do profissional;

verifique o destinatário de qualquer transação financeira e, se houver qualquer dúvida, não conclua a operação;



estabeleça um limite diário seguro para transações via Pix. Golpe do Pix registra aumento de 70%! Saiba o que está por trás dessa escalada

Em caso de já ter sofrido o golpe, a OAB pede para que os advogados orientem o cliente a registrar um Boletim de Ocorrência, enviem um e-mail para ouvidoria@oabmg.org.br e verifiquem acessos indevidos aos processos eletrônicos.

Para os clientes, a entidade pede para reunir provas (prints de mensagem, números de telefone e comprovantes de transação); registrar um Boletim de Ocorrência; informar o advogado sobre o ocorrido; e comunicar com o banco, para solicitar o ressarcimento.

O Itaú Unibanco também divulgou um alerta aos clientes com cinco dicas essenciais para identificar o golpe do falso advogado:

Verifique as credenciais do advogado;

Acione números de telefone e e-mails oficiais, encontrados no site do escritório que o advogado alega representar, para verificar sua identidade. Consulte, também, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para confirmar o registro do advogado e validar as informações fornecidas;

Suspeite de mensagens que pressionem o cliente;

Desconfie de contatos exigindo o pagamento imediato de taxas ou honorários. As táticas de pressão e urgência costumam ser usadas com frequência pelos golpistas;

Não forneça informações pessoais ou financeiras;

Questione qualquer solicitação de dinheiro para resolver urgências jurídicas e peça para verificar documentos oficiais.

Consulte o andamento do processo (para verificar o status do processo judicial, basta acessar o site do Tribunal de Justiça do estado e adicionar dados específicos – nome, CPF ou número. Desconfie se as informações divergirem das fornecidas pelo suposto advogado).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, o banco adverte que os advogados legítimos não solicitam dados bancários ou de cartão de crédito. E, caso tenha sido vítima de golpe ou fraude, o banco orienta que o cliente entre em contato com a instituição financeira imediatamente para evitar prejuízos e registrar um boletim de ocorrência no departamento de polícia mais próximo.