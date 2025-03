Governo Lula é mal avaliado por 88% do mercado financeiro, aponta pesquisa

A insatisfação com a economia brasileira entre executivos do mercado financeiro apresentou leve queda, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (19/3). O levantamento aponta que 88% dos entrevistados avaliam negativamente o governo Lula (PT), contra 90% na pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2024.

O percentual dos que consideram a gestão federal “regular” ficou em 8%, enquanto apenas 4% classificam o governo como “positivo”. A percepção de que o Brasil segue na direção errada também recuou, passando de 96% em dezembro do ano passado para 93% em março deste ano. Já os que defendem a atual política econômica somam 7%.

Responsabilidade sobre a economia

Para 92% dos executivos ouvidos, Lula é o principal responsável pelos rumos da economia. Outros 5% atribuem essa responsabilidade ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), 2% ao Congresso Nacional e 1% ao Banco Central.

A avaliação negativa de Haddad aumentou significativamente no período. Em dezembro, 24% dos entrevistados reprovavam seu trabalho; agora, esse índice subiu para 58%. Já a aprovação do ministro caiu de 41% para 10%.

A pesquisa foi realizada entre 12 e 17 de março e ouviu 106 dos principais agentes do mercado financeiro em São Paulo e no Rio de Janeiro. A margem de erro estimada é de 3,4 pontos percentuais.