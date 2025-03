Aprovação de Haddad no mercado financeiro despenca para 10%, aponta Genial/Quaest

A avaliação positiva de Fernando Haddad pelo mercado financeiro caiu de 41% para 10% entre dezembro de 2024 e 17 de março de 2025, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18. Enquanto isso, a avaliação negativa subiu de 24% para 58%.

O levantamento considerou a opinião dos entrevistados até 17 de março, um dia antes do lançamento do projeto de lei da reforma de renda por parte de Haddad e de Lula no Congresso.

Em dezembro de 2024, cerca de 35% do mercado financeiro considerava a gestão de Haddad à frente do Ministério da Fazenda como “regular”. Em março deste ano, esse percentual caiu para 32%.

A maioria do mercado financeiro, aproximadamente 85%, também considera que a influência de Haddad diminuiu. Em dezembro, esse índice era de 61%.

A pesquisa Genial/Quaest também revelou as impressões do setor sobre o governo Lula de forma geral. Em dezembro de 2024, 90% do mercado financeiro avaliava negativamente o governo federal. Em março deste ano, essa avaliação negativa recuou dois pontos percentuais.

Para 64% do mercado financeiro, a principal razão para a queda na popularidade de Lula é o aumento dos preços dos alimentos.

Cerca de 58% do mercado financeiro apontam que acontecerá uma recessão na economia e 82% que a inflação vai terminar maior em 2025 em comparação ao ano passado.

O levantamento foi realizado entre 12 e 17 de março e contou com entrevistas com funcionários de 106 fundos de investimento no Rio de Janeiro e em São Paulo.