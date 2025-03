O Mineirão Atacarejo vai inaugurar duas novas lojas em Minas Gerais na próxima semana, seguindo o plano de crescimento da rede neste ano de 2025. Na terça-feira (18/3), a gigante do atacado vai abrir uma unidade em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, enquanto na quarta-feira (19/3) será inaugurada mais uma loja na capital Belo Horizonte, no bairro Jardim Vitória.

Parte do grupo DMA Distribuidora, o Mineirão Atacarejo chega com as inaugurações a um total de 42 lojas em operação, presente em Minas Gerais e no Nordeste brasileiro. Segundo a empresa, as duas unidades serão lojas de grande porte que somam mais de 13.600 m², com instalações “confortáveis e modernas”, além de “equipes bem treinadas”.

Na loja do Sul de Minas, o atacado vai possuir 3.614 m² de área de venda com 20 caixas de atendimento e outros quatro caixas automáticos, além de 256 vagas de estacionamento. A nova loja em BH terá uma área similar para vendas, com 3.621 m², também com 20 caixas de atendimento e 180 vagas de estacionamento. Juntas, as lojas devem criar 280 postos de trabalho - 140 em cada unidade.

As novas lojas vão contar com seções de açougue, frios, padaria, hortifruti, mercearia e bazar. Além disso, as unidades também oferecem o serviço de televendas.

O Mineirão Atacarejo iniciou suas operações em dezembro de 2016, com uma loja inaugurada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre 2017 e 2019, a empresa iniciou um plano de expansão com unidades sendo inauguradas em Barbacena, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Contagem Ipatinga, Itajubá, Juiz de Fora, Matozinhos, Nanuque, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Varginha e Viçosa. Contudo, o grande destaque do período foi a primeira loja na Bahia, inaugurada em Porto Seguro.

Atualmente, a empresa possui 16 milhões de clientes por ano, e mais de 5 mil funcionários diretos. Além de Minas Gerais e Bahia, o atacado possui lojas em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Somente em BH, já são quatro unidades em funcionamento.