Pix apresenta instabilidade e afeta transferências nesta quinta (13)

Usuários de bancos como Inter, Mercado Pago, C6 Bank e PicPay enfrentam instabilidade no sistema Pix nesta quinta-feira (13). O Downdetector registrou um pico de mais de 4 mil reclamações, indicando dificuldades para realizar as transferências.

O volume de pesquisas no Google Trends disparou com termos como "Pix está fora do ar" e "Pix não está funcionando". Isso reflete a preocupação dos usuários com o serviço, que é amplamente utilizado para transferências instantâneas e pagamentos.

Nas redes sociais, muitos usuários relataram dificuldades com o Pix. "Preciso pagar uma conta urgente e o Pix não funciona!", reclamou um internauta. Outra pessoa escreveu: "Tentei transferir dinheiro três vezes e nada. O que está acontecendo com o Pix hoje?"

Empresas também foram afetadas, já que o problema pode causar atrasos em pagamentos e tumultuar o setor financeiro. Alguns bancos afetados confirmaram a instabilidade e afirmaram que estão trabalhando para resolver o problema.

O Estado de Minas entrou em contato com o Banco Central para saber o que pode estar causando a instabilidade, mas ainda não obteve retorno. Até o momento, não há previsão para a normalização do serviço.