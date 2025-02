Banco Inter fora do ar? Usuários relatam falhas no aplicativo

Clientes do Banco Inter enfrentaram dificuldades para acessar o aplicativo e o site da instituição na manhã desta quarta-feira (5). De acordo com relatos nas redes sociais, a instabilidade impediu login, transferências, pagamentos e até a visualização do saldo.

O site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, registrou um aumento nas reclamações a partir das 6h20, atingindo um pico de quase 4 mil notificações às 8h. Muitos clientes se queixaram da falha justamente no dia 5, data em que grande parte dos trabalhadores recebe o salário.

No X (antigo Twitter), usuários demonstraram indignação com a situação. “ Passei vergonha na padaria porque o banco inter não está funcionando e eu não pude comprar meu paõzinho, maior desespero”, escreveu uma cliente. Muitos usuários expressaram frustração, destacando a coincidência de a falha ocorrer justamente em um dia crítico, quando o pagamento de salários ocorre para grande parte da população.



Procurado pela reportagem, a assessoria do Banco Inter explicou o problema e disse que a situação já foi resolvida. “Registramos uma instabilidade momentânea em nossos serviços na manhã desta quarta-feira. A situação foi resolvida e os acessos já estão normalizados. Seguimos monitorando para garantir a estabilidade da plataforma e a melhor experiência para nossos clientes”, informou a nota.

Apesar da normalização, alguns usuários ainda relatam dificuldades pontuais para acessar o aplicativo e concluir transações.