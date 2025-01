Banco Master anuncia aumento de capital e inaugura nova sede

O Banco Master fechou 2024 com resultados recordes: a instituição financeira obteve um lucro de aproximadamente R$ 1 bilhão e, assim, elevou o próprio patrimônio para R$ 4,8 bilhões. Em 2025, o crescimento deve continuar: a empresa já anunciou um plano de expansão, com um aumento de capital de R$ 2 bilhões, cujo aporte será feito pela Master Holding, sócia do banco, resultando em um novo aumento de patrimônio, que chegará a quase R$ 7 bilhões. Até o fim do ano, a expectativa é de atingir R$ 8 bilhões em patrimônio.

De acordo com o Banco Master, os novos investimentos reforçam a estratégia de crescimento focada no varejo, com a ampliação do Credcesta e da base de clientes do will bank. "Essa movimentação reflete nosso compromisso com o futuro do Banco Master e a confiança no potencial de crescimento sustentável da instituição", afirma Daniel Vorcaro, presidente da instituição.

Os bons resultados de 2024, que incluem crescimento estratégico e ampliação das receitas, levaram a Fitch Ratings a elevar o rating nacional de longo prazo do Banco Master: o índice foi de BBB (bra) para A-(bra). Graças a essa elevação, a instituição financeira passou a figurar no mesmo patamar dos grandes bancos brasileiros e, assim, credenciou-se para receber investimentos originários de fundos estrangeiros.

A elevação no conceito ocorreu após a implantação de diversas medidas internas voltadas à transparência e à governança, entre as quais a formação de um conselho consultivo, em 2023. Vale lembrar que, em 2023, o Banco Master já havia subido na classificação do Banco Central: passou de S4 para S3.

Nova sede marca expansão

Outra novidade para 2025 é a inauguração da nova sede do Banco Master, de modo a unificar as operações, como Will Bank, Kovr e Credcesta. A estrutura, que tem cerca de 30 mil m², situa-se no centro financeiro de São Paulo, coração das transações capitais do país, que já abriga os grandes players do mercado.

"Estamos preparados para continuar nossa trajetória de sucesso, com foco na excelência operacional, no atendimento de qualidade e em um crescimento sustentável para nossos clientes e colaboradores", afirma Augusto Lima, CEO do Banco Master.