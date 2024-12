Prêmio de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Mineira será sorteado em dezembro

O programa Nota Fiscal Mineira (NFM) sorteará R$ 1 milhão ainda este ano, no dia 23 de dezembro.

O prêmio máximo será sorteado quatro meses após o lançamento da iniciativa que vai premiar semanal, mensal e anualmente, consumidores do estado, com valores que vão de R$ 100 a R$ 1 milhão.

A premiação de dezembro promete aumentar a probabilidade de os consumidores mineiros ganharem, pois permite que todos os documentos fiscais gerados desde o início do programa concorram. Serão válidos os bilhetes gerados nas compras feitas entre 5 de agosto e 13 de dezembro.

Para participar dos sorteios, os consumidores devem pedir para incluir o CPF na nota fiscal ao realizar compras e baixar e se cadastrar no aplicativo "Nota Fiscal Mineira". A cada compra entre R$ 0,01 e R$ 199, será gerado automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios. Posteriormente, os bilhetes para participação nos sorteios serão liberados e informados ao cidadão participante diretamente no aplicativo do programa. Os bilhetes só serão válidos para compras em estabelecimentos mineiros.

Até o dia 31 de outubro deste ano, foram distribuídos mais de R$ 5 milhões em prêmios para mais de 15 mil sortudos ganhadores da Nota Fiscal Mineira. Com eles, cerca de 4 mil entidades de assistência social foram contempladas, totalizando, aproximadamente, R$ 1,6 milhão.

Nestes quatro meses de existência, a Nota Fiscal Mineira alcançou todos os 853 municípios mineiros. Em cada cidade, ao menos um morador já fez cadastro no aplicativo. Agora, resta apenas o pequeno passo de exigir a inclusão do CPF no documento fiscal no momento do consumo, de qualquer valor, para todos estarem participando dos sorteios.





Coordenadores do programa reforçam que o CPF inserido na nota fiscal não é uma atividade de monitoramento da Receita Estadual e Receita Federal. “É importante deixar claro que o CPF já é um registro bem difundido na sociedade e que a Nota Fiscal Mineira é obediente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Por isso, é seguro participar”, afirma a secretária adjunta de Estado de Fazenda, Luciana Mundim.



Sorteios

O programa prevê a entrega de 61 mil prêmios, distribuídos no decorrer do ano, sendo 44 mil para os consumidores participantes e 17 mil para as entidades de assistência social, totalizando R$ 26 milhões em valores pagos. Os cidadãos contemplados serão notificados pelo próprio aplicativo.

Para 2024, serão distribuídos 23.626 prêmios, totalizando R$ 10,4 milhões para os consumidores participantes. Para as entidades de assistência social, estão destinados 5.916 prêmios, totalizando R$ 2,4 milhões.

Eles serão divididos pelas seguintes regiões: região Barbacena; região Belo Horizonte; região Divinópolis; região Governador Valadares; região Ipatinga; região Juiz de Fora; região Montes Claros; região Patos de Minas; região Pouso Alegre; região Teófilo Otoni; região Uberaba; região Uberlândia e região Varginha.