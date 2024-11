Acordo Mercosul-UE: Lula diz que França "não apita nada"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quarta-feira (27/11) que vai fechar o acordo entre União Europeia e Mercosul ainda neste ano, apesar de críticas de parlamentares e empresários franceses ao acordo e aos produtos agropecuários brasileiros.

O petista disse querer ver o agronegócio crescendo e “causando raiva em deputado francês que achincalhou o produto brasileiro”. A fala ocorreu após crise causada por críticas do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, e a suspensão da venda de carnes brasileiras pela rede na França.

“Eu quero que o agronegócio continue crescendo e causando raiva em deputado francês que achincalhou o produto brasileiro. Porque nós vamos fazer o acordo com o Mercosul, nem tanto pela questão do dinheiro, vamos fazer porque eu estou há 22 anos nisso”, declarou Lula durante evento de abertura do Encontro Nacional da Indústria (Enai).

Após a crise causada pelas declarações do CEO do Carrefour, um deputado francês, Vincent Trébuchet, chamou a carne brasileira de “lixo”. Outros parlamentares também criticaram a carne brasileira, argumentando que ela não segue os padrões de qualidade da Europa — o que não é verdade, já que o produto é comprado por diversos países da UE, inclusive a França, com autorizações sanitárias assinadas por todas as partes.

O acordo Mercosul-UE está no centro do problema, já que agricultores franceses pressionam o governo para que a medida não seja assinada. A preocupação é com a concorrência com o agronegócio brasileiro. A França é um dos poucos países europeus contrários ao acordo, ao lado da Bélgica, e está travando as negociações.

“Se os franceses não quiserem fazer o acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen (presidente da UE) tem procuração para fazer o acordo e a gente vai assinar o acordo neste ano. E tirar isso da minha pauta”, afirmou ainda o presidente.

Após as falas do CEO do Carrefour, produtores brasileiros boicotaram a rede e pararam de vender carnes para lojas da rede no Brasil, causando falta do produto nos supermercados. A rede francesa voltou atrás na decisão de suspender a venda da carne brasileira na França.

Lula participou hoje da abertura do Encontro Nacional da Indústria (Enai), que ocorre no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Também participaram o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o presidente do CNI, Ricardo Alban, e o presidente do Conselho do Sesi, Vagner Freitas.