Nota Fiscal Paulista: quem ganhou R$ 1 milhão?

O mais novo milionário da Nota Fiscal Paulista mora em Osasco, na Grande São Paulo. O homem foi sorteado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) depois de cadastrar seu CPF em compras feitas no estado durante julho deste ano.

Outros ganhadores encheram o bolso, mas com metade do valor. Dois moradores de São Paulo, um em Santo André e outro em Auriflama, receberam R$ 500 mil cada. Segundo a Sefaz, foram, no total, sorteados 655 prêmios, somando R$ 6,7 milhões.

O programa também sorteou a Associação Faça Sua Parte, de São Paulo; o Movimento Unificado de Defesa da Criança e do Adolescente de Rua, de São Paulo; a Associação Paraíso, de São José do Rio Preto; a Associação Barretense Vida Nova Abavin, de Barretos; e o Hospital Espírita Fabiano de Cristo, de Caieiras. As entidades receberam R$ 100 mil.

Os resultados do 191º sorteio estão disponíveis no site da pasta. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e a senha cadastrada.

