O Projeto Impulso Rio Doce, que capacita digitalmente empreendimentos impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana (MG), amplia o período de inscrições até o dia 10 de julho. Podem se inscrever microempreendedores individuais (MEI) e representantes de microempresas dos setores de comércios e serviços, de base tradicional, social, tecnológica e coletiva.

A barragem na Região Central de Minas Gerais foi rompida em 5 de novembro de 2015 e, desde 2021, o projeto é realizado em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica (IEBT). Nesta edição, a expectativa do Impulso é capacitar até 240 empresas com soluções digitais no período de agosto de 2024 e agosto de 2025.





De acordo com a organização, a execução do projeto se fará em duas etapas. Na primeira, todos os selecionados irão receber uma consultoria de estratégias de transformação digital sob medida. Na segunda fase, serão selecionados 120 negócios que receberão aportes financeiros de até R$ 10 mil, destinados à implementação de soluções digitais, como plataformas de comércio eletrônico, ferramentas de marketing digital e softwares de gestão. O Segundo momento será realizado em parceria com a empresa de consultoria e inovação Neo Ventures.

Para a coordenadora de Economia e Inovação da Fundação Renova — implantada após o rompimento da barragem de Fundão — Ana Lage, o Impulso Rio Doce é benéfico para a expansão de horizontes. "Ao fornecer aos empreendedores as ferramentas e recursos necessários para se adaptarem ao mundo digital, ele [o projeto] abre um leque de oportunidades para o crescimento e a prosperidade dos negócios locais, buscando maior competitividade, lucratividade, expansão para novos mercados e geração de impactos positivos em sua região", destaca.

Na primeira edição, finalizada em maio de 2022, o projeto capacitou 780 micro e pequenas empresas de 40 cidades da bacia do Rio Doce. Na edição, foram inscritas 2.313 empresas, das quais 1.119 foram selecionadas para participar do programa de aceleração, com 70% do índice de conclusão da jornada.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site do Projeto Impulso Rio Doce até o dia 10 de julho.