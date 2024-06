O perfil no Instagram oficial do Banco Central (BC) publicou no fim da tarde desta terça-feira (25/6) um meme sobre a "vontade de gastar sem poder". O post ocorre em um momento de queda de braço com o governo federal — e, de forma direta, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva — pela queda da taxa básica de juros da economia, a Selic.



A brincadeira do banco tem como referência a animação Divertida Mente 2, que estreou na semana passada nos cinemas. O filme retrata, de forma lúdica, as emoções que compõe a personalidade de uma jovem de 13 anos. O roteiro argumenta sobre o quanto as emoções precisam viver em harmonia, e não se sobreporem.

Neste segundo filme, as emoções "primitivas" (como alegria, raiva, nojo, medo e tristeza) precisam lidar com uma nova emoção: a ansiedade. A cena que mostra essa novidade virou meme nas redes sociais com internautas publicando novas emoções de forma mais "específica". O BC escolheu a "vontade de gastar sem poder".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Banco Central do Brasil (@bancocentraldobrasil)

Contexto de queda de braço



Na última semana, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu por manter a taxa de juros no país em 10,5%. O valor é considerado alto pelo governo, que argumenta o número como um obstáculo ao maior consumo da população. O banco, por sua vez, defende o valor argumentando que o governo não controla gastos — e em consequência a inflação —, por isso a alta taxa de juros é justificada.

O próprio presidente Lula virou a maior voz contra a política adotada pelo BC, e faz questão de criticar publicamente o presidente do banco, Roberto Campos Neto. Lula declarou na última sexta-feira (21/6), que Campos Neto é um "adversário político e ideológico".

"Estamos com um problema sério. Eu já fui eleito presidente há 1 ano e 7 meses, e o presidente do Banco Central é um adversário político, ideológico e adversário do modelo de governança que nós fazemos. Ele foi indicado pelo governo anterior e faz questão de dar demonstração de que não está preocupado com a nossa governança, ele está preocupado é com o que ele se comprometeu", apontou o petista em entrevista à rádio Mirante News, de São Luís do Maranhão.

"Estamos chegando no momento de trocar o presidente do BC, nós vamos ter que tirar ele, indicar outras pessoas, e acho que as coisas vão voltar à normalidade porque o Brasil é um país de muita confiabilidade (...). Nós estamos tranquilos, esse nervosismo especulativo que está acontecendo não vai mexer com a seriedade da economia brasileira", alegou Lula.