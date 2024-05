A Azul vai expandir sua malha aérea com a abertura de mais uma base operacional em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Nesta terça-feira (28/5), começaram as vendas de passagens aéreas com destino a Campinas (SP) e Belo Horizonte. As novas rotas entrarão em operação a partir de 11 de novembro, utilizando aeronaves ATR, com capacidade para 70 clientes.





A cidade contará com quatro novos voos diários, sendo dois para Viracopos e dois para Belo Horizonte. As viagens entre Campinas, principal hub de conexão da companhia, e Divinópolis, serão realizadas às 08h45 e 17h35, enquanto os voos de retorno acontecerão às 06h e 14h25. Já os voos entre a capital mineira e Divinópolis serão realizados diariamente às 13h e 21h15. Os voos de volta serão às 10h45 e 19h35.





As passagens estão sendo vendidas com preços que variam entre R$ 361,37 e R$ 748,37, dependendo do horário e do destino. Nas primeiras horas de comercialização, já havia voos esgotados.





"A abertura desses novos voos vai impactar diretamente os moradores da região Centro-Oeste de Minas Gerais e, claro, o empresariado local. Isso significa facilidade para a população e novas oportunidades de negócios para os mineiros. Essa é mais uma grande vitória celebrada pela Invest Minas, que atuou para apoiar esta realização", comemorou o presidente da agência de investimentos, João Paulo Braga.





Adequações do aeroporto





Embora com data para início das operações definida, o aeroporto Brigadeiro Cabral ainda não possui todos os certificados necessários. "A infraestrutura aeroportuária ainda está em processo de certificação, porém temos o compromisso da prefeitura em finalizá-la a tempo de nossos voos", afirmou o gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva.





A gestão do aeroporto será feita pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que desde 2019 tem sido contratada pelo município. A outorga que concede a administração à estatal foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (20/5).





Além da administração, a Infraero ficará responsável pela operação e exploração do terminal mineiro. A transição operacional deverá ser concluída no prazo de até 120 dias a partir da data da publicação. Estão previstos R$ 27 milhões em investimentos.





O valor será destinado a novas reformas e adequação da infraestrutura do espaço, que não recebe voos comerciais há seis anos. Dentre as melhorias previstas estão a construção de um novo terminal de passageiros e a recuperação do pátio de aeronaves.





