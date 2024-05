O CEO do Grupo Patrimar, Alex Veiga, afirmou, em entrevista ao "EM Minas", que é necessário que a cidade de Belo Horizonte revitalize o Centro e que a empresa pode considerar comprar um terreno no hipercentro para novos empreendimentos. A entrevista completa vai ao ar neste sábado (25/5), às 19h30, na TV Alterosa e no canal no YouTube do Portal Uai e também na edição de domingo (26/5) do Estado de Minas.

"É uma necessidade em Belo Horizonte. Nosso Centro está empobrecido, esvaziado, o que é uma pena, porque a infraestrutura está toda lá. Você tem ônibus, tudo que você precisa, o centro está abastecido. Tem esses prédios que estão fechados, deteriorados. É lógico que a Patrimar examinaria comprar um terreno. A prefeitura tem que ter também um pouco de jogo de cintura porque precisa mudar algumas regras", comentou o engenheiro civil.

Para isso, ele alega que a legislação urbanística da capital mineira precisa ser revista para evitar que o coeficiente construtivo seja reduzido. "Vamos imaginar o seguinte: sou proprietário de um terreno de 2 mil metros quadrados. Até o plano diretor anterior, em determinadas regiões de Belo Horizonte, eu poderia construir para esses mil metros de terreno, 2 mil metros de terreno ou até mais. (...) Agora o coeficiente básico é um, portanto, se eu tenho um terreno de mil metros, posso construir dez apartamentos de 100 metros contra o que eu podia construir antes 20 ou 27 vezes", afirmou.

O empresário afirma que a prática encareceu muito os empreendimentos, mas que para aumentar o coeficiente é necessário pagar. Valor que acaba sendo repassado para o comprador do imóvel. Viega afirmou que a Prefeitura de Belo Horizonte está atenta ao tema e que a cidade está perdendo recursos, "porque as pessoas de alto poder aquisitivo, que pagam mais imposto, que fazem a economia girar estão migrando para Nova Lima".

Na conversa com o jornalista Benny Cohen, o CEO do Grupo Patrimar falou sobre Minha Casa, Minha Vida, taxa de juros e expectativa da empresa para os próximos dois anos.

