O botijão de 13 kg, retirado na portaria do estabelecimento, teve uma redução de 8,71% no valor, com diferença de R$ 9,51.

O preço médio do gás de cozinha teve uma redução de até 8,7%, em Belo Horizonte, durante o último ano. Os dados são da pesquisa do site MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, divulgada nesta segunda-feira (27/5). O levantamento foi realizado em 94 estabelecimentos na Região Metropolitana de BH (RMBH) e calculou a variação do preço no período entre maio de 2023 e maio de 2024.

O botijão de 13 kg, retirado na portaria do estabelecimento, foi o que teve maior redução média de preço. O valor, que em média era R$ 109,08, em 2023, hoje é de R$ 99,47, uma redução de 8,71% no valor e diferença de R$ 9,51.

Ainda entre 23 e 24 de maio de 2024, o produto é o que mais apresenta variação. Durante o período, o menor preço encontrado foi de R$ 80,00 e o maior foi de R$ 170,00, com uma variação de 112,50% entre os estabelecimentos analisados.

Já o mesmo botijão entregue no bairro ou região apresenta redução média de preço de 6,38%. Em 2023, o preço médio era de R$ 119,97, e agora é de R$ 112,32, com uma diferença de R$ 7,65. A variação atual na capital é de 78,97%.

Alta variação em BH

Os cilindros de 45 kg sofrem variação de cerca de 84% entre os estabelecimentos da RMBH, com preços entre R$ 369,00 a R$ 680,00. De acordo com o levantamento, o cilindro retirado no estabelecimento teve uma redução de 5,36% no preço em 1 ano, custando de R$ 444,53 para R$ 420,71, uma diferença de R$ 23,82. Já o cilindro entregue no bairro caiu de R$ 465,32 para R$ 442,51, redução de 4,90% e diferença de R$ 22,81.

O botijão de 12 kg vazio foi o único que teve aumento de preço. Com variação de 53,33%, a unidade de R$ 180,98 passou a custar R$ 189,74, um aumento de 4,84% ou R$ 8,76.