O preço médio da comida a quilo em restaurantes e self-service de Belo Horizonte teve aumento de 12,50%. É o que aponta o site de pesquisa MercadoMineiro, que realizou um levantamento de preços em 91 restaurantes e self-service da capital mineira, entre os dias 10 a 12 de abril.





Se comparado aos preços médio de abril de 2023, neste ano foi observado que o preço médio do valor do quilo subiu 12,50%. Há um ano o valor médio era de R$ 58,52, agora passou para R$ 65,84. O valor médio do marmitex grande que custava R$ 22,10 subiu para R$ 23,80, um aumento de 6,6%. O prato feito que custava em média R$ 24,01 passou para R$ 25,80, um aumento de 7,50%.

De acordo com o economista e fundador do MercadoMineiro, Feliciano Abreu, o aumento da comida fora de casa tem explicação. "Ele subiu bem mais que a inflação devido ao aumento dos custos dos insumos como o arroz, feijão e legumes", aponta.

Variações nos preços



O valor da comida a quilo pode custar de R$ 19 até R$ 179,90, com uma variação de 847%. O valor do prato feito tem uma diferença de R$ 16 até R$ 55, variação de 243%. O valor do marmitex grande pode custar de R$ 15,90 até R$ 39,80, diferença de 150%.

O valor do marmitex pequeno pode custar de R$ 11,50 até R$ 27,90 em BH, variação de 142%. O suco natural de laranja de 300ml está de R$ 4,50 até R$ 10, diferença de 122%. O valor do refrigerante em lata de 350ml vai de R$ 4,50 até R$ 8,90, variação de 97%.

Feliciano explica que as variações entre os estabelecimentos são sempre muito grandes e justificáveis em virtude da variedade de opções, localização e em alguns casos devido à qualidade.





Quanto custa almoçar fora?





Em uma média de consumo mensal para uma pessoa que almoça fora, por exemplo, e pede um marmitex grande pelo preço médio com um suco ou refrigerante é gasto mensalmente R$ 888,17 (R$ 23,57 + R$ 6,04 X 30).

Se pegamos 500g da comida a quilo, o valor mensal seria de R$ 1.168,75. O mesmo cálculo do tradicional prato feito com preço médio de R$ 25,80, mais o preço médio de um refrigerante, o valor total para 30 dias seria de R$955,19 (R$ 25,80 + R$ 6,04 x 30).





A pesquisa completa está no site Mercado Mineiro.