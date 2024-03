Apesar de uma alta taxa de desaprovação entre o mercado financeiro, 53% executivos acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o candidato favorito para as eleições de 2026, caso ele concorra à reeleição. De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (20/3), 86% dos entrevistados acreditam que Lula será candidato em 2026.

A pesquisa ainda mostra que 53% dos agentes financeiros não acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será preso. Para 47%, essa hipótese é considerada improvável.





O levantamento ainda faz uma relação da possibilidade de prisão com a próxima eleição presidencial. Nessa hipótese, 84% dos entrevistados acreditam que a prisão seria benéfica para a oposição em 2026, enquanto 16% dos executivos acreditam poderia ser vantajoso para o atual governo.

Desaprovação do mercado

O mercado financeiro voltou a piorar a avaliação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a desaprovação chegando a 64% em março, conforme os dados do levantamento.







Esse resultado apresentou alta de 12 pontos percentuais em relação a novembro, quando a desaprovação do governo chegou a 52%, e é o patamar mais elevado desde maio de 2023, quando a avaliação negativa de Lula atingiu 86% enquanto ele criticava o mercado financeiro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Conforme os dados da pesquisa Genial/Quaest, para 30% dos entrevistados, a avaliação do governo é regular e, para apenas 6%, é positiva – um dos menores patamares desde o começo do levantamento.

A coleta dos dados foi feita entre os dias 14 e 19 de março e foram entrevistados 101 executivos de fundos de investimentos com sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro.