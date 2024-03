O perfil oficial da Presidência do Brasil na rede social X, o antigo Twitter, fez nesta segunda-feira (18/3) uma postagem pedindo para que seus seguidores e apoiadores compartilhassem os feitos da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023.

COMPARTILHE OS DESTAQUES DO GOVERNO FEDERAL



???? Dados consolidados de 2023 ????



EMPREGO E RENDA



???? Menor taxa de desemprego desde 2015 – 7,8%



???? O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação



???? Maior aumento da renda dos trabalhadores desde 1995



????‍????‍????‍???? Maior Bolsa Família… — Presidência da República do Brasil (@presidencia_BR) March 18, 2024

São ressaltados feitos em sete diferentes áreas, sendo elas emprego e renda; saúde; educação e ciência; cultura e esporte; segurança pública; Amazônia; agronegócio e agricultura familiar; e energia.

As estratégias de comunicação do governo federal são alvo de reiteradas críticas de apoiadores da gestão lulista desde o início do mandato. O deputado federal André Janones (Avante-MG) chegou a dizer, em maio do ano passado, que o governo deve adotar um tom intimista que crie a sensação de pertencimento ao usuário.

O governo destacou, entre outras coisas, que é a menor taxa de desemprego dos últimos nove anos, crescimento do salário mínimo acima da inflação, absorventes e anticoncepcionais gratuitos na Farmácia Popular, um milhão de vagas em escolas de tempo integral.

Em relação à segurança, o governo apontou que 2023 foi o ano que o país registrou a menor taxa de assassinatos nos últimos 14 anos.