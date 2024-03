O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) questionou o comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, nesta segunda-feira (18/3), chamou Bolsonaro de “covardão”. Na ocasião, o petista fazia sua primeira reunião ministerial de 2024 e comentava as investigações sobre um suposto plano golpista articulado pelo antigo mandatário.

Nikolas ironizou o comentário dizendo que o “covardão” pode sair na rua, dando a entender que o presidente Lula não seria bem recebido pela população. A reunião de hoje, inclusive, foi convocada após pesquisas apontarem para uma queda de popularidade do petista.

Em sua fala, Lula disse que há certeza de que o Brasil viveu um risco de golpe e que “por pouco” não voltou a “tempos tenebrosos”. Na sexta-feira (16/3), 27 depoimentos dados por militares, políticos e ex-assessores de Bolsonaro reforçaram a tese de uma trama golpista envolvendo Bolsonaro e seu entorno.

Segundo o petista, Bolsonaro ficou dentro do Palácio Planalto “chorando” e depois “fugiu” para os Estados Unidos. “E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão”, declarou Lula.

“Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ficou dentro de casa, aqui no Palácio, chorando quase 1 mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido. Na expectativa de que, fora do país, o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas das portas dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe”, emendou Lula.