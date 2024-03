De acordo com o Ipead Confiança do Consumidor de Belo Horizonte continua em baixa

O Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte (ICC-BH), calculado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de MG (Ipead) da UFMG, registrou uma queda de 1,92% em fevereiro de 2024 em relação ao mês anterior. Nos dois primeiros meses de 2024, o ICC-BH também apresentou redução. Agora o indicador marca 41,84 pontos.

Segundo dados do instituto, a variação negativa do ICC-BH neste mês é explicada pela piora na percepção da população em quatro dos seis componentes do índice. São eles:inflação (-9,25%), emprego (-2,68%), situação econômica do país (-2,53%) e situação financeira da família em relação ao passado (-2,33%).

A percepção da população em relação aos componentes “inflação”, “emprego” e “situação econômica do país” permanece abaixo de 50 pontos. De acordo com o estudo, a avaliação em relação à inflação se encontra em 27,71 pontos, ao emprego em 36,03 pontos, e à situação econômica do país em 31,33 pontos.

Por outro lado, houve melhora na percepção da população nos componentes, pretensão de compra (1,19%); situação financeira da família atual (0,33%). Ambos mantêm-se acima de 50 pontos, em relação ao passado.



A pesquisa do Ipead também apresenta os grupos de bens e serviços que os consumidores planejam adquirir nos próximos três meses. De acordo com os resultados, o grupo de vestuário e calçados (13,12%), eletrodomésticos (11,76%), móveis (9,95%) e veículos (9,50%) lideram em termos de intenção de compra.

O ICC-BH acumula duas reduções consecutivas em janeiro e fevereiro deste ano, resultando assim em um retorno aproximado aos patamares observados entre setembro e outubro de 2023. Portanto, as duas quedas recentes reverteram os ganhos observados em novembro e dezembro do ano passado no índice de confiança do consumidor de BH.