Diante do grande número de casos de dengue em Belo Horizonte, o uso de repelentes tem aumentado e impactado no preço de venda do produto na capital, que pode ser encontrado por até a R$ 48,95. É o que aponta uma pesquisa de preços realizada pelo do site de pesquisas MercadoMineiro junto com o aplicativo comOferta. O levantamento pesquisou os principais repelentes e inseticidas nos supermercados, drogarias e loja online de BH e foi feito entre 22 a 23 de fevereiro.



A pesquisa ainda identificou variações de preços significativas entre os produtos. É o caso do aparelho elétrico Raid 12Hrs + 4Past Cx, que pode custar de R$ 25,90 até R$ 48,95, variação de 89%. O repelente Raid 45 noites com 3 unidades de repelente líquido pode custar de R$ 33,77 até R$ 34,99, variação de 3,61%.

O aparelho elétrico SBP + RF 35 ml custa de R$ 19,99 até R$ 26,98 variação de 34,97%. O repelente SBP advanced spray de 100ml é vendido de R$ 31,90 até R$ 43,90, variação de 37%. O repelente SBP loção de 175g pode ser encontrado por R$ 24,99 até R$ 45,90, variação de 83,67%.

O repelente SBP baby de 100ml tem variação de 68,91%, podendo custar de R$ 25,99 até R$ 43,90. O refil repelente elétrico líquido SBP de 2 unidades, com 35ml cada, é encontrado de R$ 22,90 até R$ 29,99, variação de 31%.



A pesquisa completa está no site comOferta.com