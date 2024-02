A empresa alemã de artigos esportivos Adidas inaugurou, neste mês, o Centro de Distribuição na cidade de Extrema, na região Sul de Minas Gerais. O município, um polo logístico situado na divisa entre os estados mineiro e paulista, está numa região de fácil acesso a grandes centros urbanos, como Belo Horizonte, São Paulo (SP) e Campinas (SP) e já abriga empresas de diversos setores, como automobilístico, metalúrgico, químico, farmacêutico e tecnologia.

Fornecedora do Atlético e Cruzeiro, a Adidas inaugurou seu Centro de Distribuição com estrutura focada no e-commerce de produtos importados e nacionais e envio para todo o país. O investimento foi realizado pelo operador logístico DHL, e a previsão é de que o novo espaço possa gerar cerca de 260 empregos nos próximos três anos.

A marca é mais uma empresa global a ser atraída pelas oportunidades de negócios em Minas Gerais – atualmente, o principal polo logístico e de e-commerce do Brasil. Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, a chegada da Adidas a Minas confirma a posição do estado como uma referência na atração de investimentos de grandes marcas esportivas nacionais e internacionais.

“O novo CD (Centro de Distribuição) representa um grande potencial de estímulo de toda uma cadeia, além de fonte de arrecadação, o que significa, na ponta, mais empregos, renda e qualidade de vida para a população”, afirma o secretário.

Andre Biancardini, Diretor Sênior de Supply Chain Management na Adidas Brasil, compartilha que “o novo centro de distribuição nos garante uma plataforma sólida para o crescimento esperado para a empresa nos próximos anos. A mudança para Extrema nos torna mais próximos dos nossos principais clientes na região, e garante mais tecnologia e automação, com grande foco em sustentabilidade”.

De acordo com o CEO da Invest Minas, João Paulo Braga, o estabelecimento da marca no estado agregará muito para a economia local. “Não só no incremento da cadeia logística e de e-commerce, mas também na ampliação de oportunidades de negócios nos setores têxtil, vestuário e calçados. Temos fábricas capazes de atuar como fornecedores de insumos ou fabricantes de produtos da marca, atendendo aos padrões internacionais exigidos por uma empresa dessa magnitude”, diz.

Desde 2023, mais de meio bilhão de reais foram formalizados no estado em centros de distribuição.

Polo logístico

Nos últimos anos, várias empresas globais escolheram Minas Gerais como centro de operações logísticas, reforçando o estado como o principal do país nessa área atualmente. Marcas esportivas internacionais, como Nike, Mizuno e Under Armour, assim como as nacionais Olympikus e Centauro, são algumas das empresas que possuem estruturas logísticas em Minas para ganhar competitividade no mercado. Gigantes do varejo, como Privália, Via Log (Casas Bahia e Ponto), Mercado Livre, Amazon, Tok Stok, Chili Beans, entre outras, também têm a mesma visão.

“Temos uma localização estratégica, bem no meio de grandes centros econômicos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Além disso, possuímos polos industriais que garantem insumos e o Estado oferece um bom ambiente tributário e fiscal, com menor burocracia. Tudo isso permite um importante ganho de competitividade para as empresas que se instalam em nosso território”, destaca o diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Leandro Andrade.