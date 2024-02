O preço da carne em Belo Horizonte e Região Metropolitana teve uma leve diminuição. A informação aparece no levantamento feito pelo site de pesquisas MercadoMineiro junto com o aplicativo comOferta, entre os dias 14 a 16 de fevereiro de janeiro de 2024, em 39 casas de carnes.

Com o período da quaresma, no qual cristãos diminuem o consumo de carne vermelha, a queda do preço médio do produto já demonstra seus primeiros sinais. Além disso, fatores como redução do custo de produção e aumento da oferta também impactaram nos valores. O quilo da fraldinha foi o que teve uma redução maior, de -2,11%, caindo de R$ 34,61 para R$ 34,17.

Nos últimos 21 dias, outros cortes bovinos também sofreram diminuição. O preço médio do chã de fora caiu -1,84%, passando de R$ 45,40 para R$ 45,14. Já o quilo do patinho caiu de R$ 39,78 para R$ 39,09, uma redução de -1,73%. O quilo da picanha, corte queridinho dos carnívoros, foi de R$ 65,38 para R$ 64,47, uma redução de -1,40%.

Por outro lado, houve poucos cortes de carne de porco que diminuíram e outros se mantiveram estabilizados. O quilo da bisteca caiu 1,72% passando de R$18,88 para R$18,55, enquanto o quilo do pernil com osso caiu de R$ 18,28 para R$ 18,11, uma redução de -1%. Já a copa lombo/kg subiu de R$ 18,92 para R$ 19,27, um aumento de 1,84%.

Depois de tantas altas consecutivas, a carne de frango começou a estabilizar pelo preço médio. O quilo do filé de peito caiu -0,72%, passando de R$ 21,50 para R$ 21,34. O quilo do frango resfriado caiu de R$ 11.15 para R$ 11.12, uma redução de -0,25%. O quilo da asinha de frango subiu de R$ 18,47 para R$ 18,64, um aumento de 0,92%.

Ajuste no botijão de gás

Com o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o preço médio do botijão de gás também sofreu alteração.

Segundo pesquisa feita pelo MercadoMineiro, junto do aplicativo comOferta, entre dia 12 de janeiro com 7 de fevereiro, em 95 revendedoras e distribuidoras de gás de cozinha, o preço médio do botijão de 13kg entregue em casa subiu de R$ 112,54 para R$ 113,38, um aumento de 0.75%.

Já o cilindro de 45kg entregue no próprio bairro subiu 0,79%, passando o preço médio de R$ 443,92 para R$ 447,43. Segundo os revendedores, devido ao estoque, o aumento ainda não foi passado na integralidade.